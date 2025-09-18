Peso mexicano y bolsa bajan en jornada marcada por aciago retorno de Nutrisa

CIUDAD DE MÉXICO, 18 sep (Reuters) - El peso mexicano se replegó el jueves ante la fortaleza de un dólar impulsado por el último recorte de la tasa de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), mientras que la bolsa también retrocedía al final de una jornada marcada por un funesto regreso de la firma Nutrisa al mercado accionario local.

* La moneda cotizaba en 18,3744 por dólar casi al final de los negocios, con una depreciación de 0,41% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles, de 18,2993, en línea con una canasta de monedas de referencia a nivel global y encadenando una segunda jornada de pérdidas.

* Más temprano el jueves, el Departamento de Trabajo informó que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo descendió la semana pasada, pero el mercado laboral se ha frenado al disminuir tanto la demanda como la oferta de trabajadores.

* A nivel local, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, llegó a la capital mexicana durante la mañana y se reunió con la mandataria Claudia Sheinbaum, en el marco de una visita de dos días para destensar los lazos bilaterales y buscar un frente común en las conversaciones comerciales con Estados Unidos.

* El índice accionario líder S&P/BMV IPC, que integra las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, caía 0,46% a 61.312,73 puntos en las postrimerías de la sesión, en su segunda jornada consecutiva de descenso.

* "Prevemos que (la Bolsa) mantenga el sesgo descendente, luego de fallar en superar la resistencia que se localiza en los 62.490 enteros. En este contexto, el soporte que podría enfrentar se sitúa en los 61.000 puntos.

Sugerimos tomar utilidades con un perfil de corto plazo", dijo Banorte en una nota de análisis.

* En su regreso a la bolsa local, la compañía mexicana de venta de helados de yogurt y productos naturistas Grupo Nutrisa vio como sus acciones retrocedían un 10% a 4990, en las últimas operaciones del jueves, aunque durante la mañana y parte de la tarde estuvieron bajando más de un 18%.

* La empresa informó en la víspera de la emisión de 321,62 millones de acciones ordinarias serie A representativas del 100% del capital social para que empezaran a cotizar en la bolsa local durante la presente jornada.

* Por detrás de Nutrisa, se situaron la minera Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata refinada, cuyos títulos bajaron un 3,53% a 711,01 pesos, y el gigante de medios Grupo Televisa, cuyas acciones perdieron un 3,01% a 9,98 pesos.

* En el otro extremo, las que más ganaron fueron las acciones del conglomerado químico industrial Orbia, con un 2,79% más a 16,21 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía 6 puntos base a un 8,62%, y la tasa a 20 años aumentaba 9 pb para ubicarse en un 9,22%. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado por Daniela Desantis)