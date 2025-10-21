Peso mexicano y bolsa caen atentos a tensiones comerciales EEUU-China

CIUDAD DE MÉXICO, 21 oct (Reuters) - Los mercados de México retrocedían el martes arrastrados por la cautela de inversionistas atentos a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, mientras el cierre parcial del gobierno estadounidense alcanzaba su vigesimoprimer día. A nivel local destacaba la publicación de cifras que mostraron que la actividad económica se contrajo en septiembre frente al mismo mes del año anterior. En la comparación con agosto se habría expandido ligeramente.

* El peso cotizaba en 18.4381 unidades, con una depreciación de un 0,32%, a medida que el dólar se fortalecía frente a una cesta de monedas.

* "Hacia el 'overnight', prevemos un rango entre 18.38 y 18.47, considerando el retroceso de las divisas emergentes ante el avance del dólar, a la espera de conocer el reporte del IGAE mañana", dijo Monex Grupo Financiero en una nota de análisis.

* El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC caía un 1,42% a 60.794,47 puntos, apuntando a su tercera jornada de pérdidas, en un mercado también con la mira puesta en la temporada de reportes corporativos del tercer trimestre.

* Los títulos del grupo aeroportuario GAP figuraban entre los de peor desempeño en la sesión, con un 3,35% menos a 390,71 pesos, después de que publicó en la víspera sus resultados trimestrales que incumplieron con las expectativas.

* "Las cifras mantuvieron crecimientos de doble digito, apoyadas por las nuevas tarifas. Sin embargo, los márgenes se vieron impactados por un aumento en el tráfico de pasajeros más lento de lo anticipado, y mayores costos de mantenimiento y servicios", dijo Grupo Financiero Banorte.

* En el mercado de deuda está previsto que más tarde el banco central divulgue los resultados de su subasta semanal de valores gubernamentales, en la que busca colocar 41.000 millones de pesos (US$2224 millones) en Certificados de la Tesorería (Cetes). (Reporte de Noé Torres)