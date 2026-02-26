Peso mexicano y bolsa caen en antesala informe trimestral Banxico
CIUDAD DE MÉXICO, 26 feb (Reuters) - Los mercados mexicanos retrocedía el jueves alcanzado por una ola global de liquidaciones, mientras que a nivel doméstico los inversionistas aguardaban la publicación del informe trimestral de Banco de México más tarde en el día.
La sesión también estaba marcada por la divulgación de cifras que mostraron que el número de estadounidenses que pidió nuevos apoyos por desempleo aumentó la semana pasada aunque por debajo de lo esperado.
* El peso cotizaba en 17.2338 unidades, con una depreciación de un 0.43%, a medida que el dólar estadounidense ganaba terreno frente a una cesta de monedas.
* "El comportamiento de las divisas emergentes durante la jornada refleja un tono mayoritariamente defensivo frente al dólar", afirmó Jorge González, director de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos.
"La aversión al riesgo impulsada por la caída en el sector de semiconductores ha dado un ligero impulso al billete verde frente a monedas de alta volatilidad", agregó.
* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC perdía un 0.15% a 71,035.92 puntos, en un mercado atento a la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre que culmina esta semana.
* Los títulos de Gentera, especializada en servicios crediticios, encabezaban el declive, con un 5.87% menos a 49.55 pesos después de que divulgó en la víspera sus resultados trimestrales.
* Los de papeles la productora de tequila José Cuervo restaban un 2.32% a 18.07 pesos. Se espera que la compañía divulgue sus cifras trimestrales después del cierre de los negocios.
* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendía cuatro puntos base a un 8.69%, en cambio la tasa a 20 años subía tres, a un 9.19%. (Reporte de Noé Torres)