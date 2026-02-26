Peso mexicano y bolsa caen en antesala informe trimestral banxico

CIUDAD DE MÉXICO, 26 feb (Reuters) - Los mercados mexicanos retrocedía el jueves alcanzado por ‌una ola global ‌de liquidaciones, ⁠mientras que a nivel doméstico los inversionistas aguardaban la publicación del informe trimestral de Banco de México ​más tarde ⁠en ⁠el día.

La sesión también estaba marcada por la divulgación ​de cifras que mostraron que el número de estadounidenses que ‌pidió nuevos apoyos por desempleo aumentó ​la semana pasada aunque ​por debajo de lo esperado.

* El peso cotizaba en 17.2338 unidades, con una depreciación de un 0.43%, a medida que el dólar estadounidense ganaba terreno frente a una cesta de monedas.

* "El comportamiento de ​las divisas emergentes durante la jornada refleja un tono mayoritariamente defensivo frente al dólar", ⁠afirmó Jorge González, director de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos.

"La aversión ‌al riesgo impulsada por la caída en el sector de semiconductores ha dado un ligero impulso al billete verde frente a monedas de alta volatilidad", agregó.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC perdía un 0.15% a 71,035.92 puntos, en un mercado ‌atento a la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre que culmina ⁠esta semana.

* Los títulos de Gentera, especializada en servicios crediticios, ‌encabezaban el declive, con un 5.87% menos a ⁠49.55 pesos después de que divulgó ⁠en la víspera sus resultados trimestrales.

* Los de papeles la productora de tequila José Cuervo restaban un 2.32% a 18.07 pesos. Se espera que la compañía divulgue sus cifras trimestrales después ‌del cierre de los negocios.

* En ​el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendía cuatro puntos base a un 8.69%, en cambio la tasa a 20 ‌años subía tres, a un 9.19%. (Reporte de Noé Torres)