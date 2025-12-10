Peso mexicano y bolsa caen levemente en antesala de decisión de la Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 10 dic (Reuters) - El peso mexicano retrocedía levemente el miércoles en una primera mitad de jornada de vaivenes, al igual que la bolsa, poco antes de darse a conocer la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y la actualización de las proyecciones económicas del banco central de Estados Unidos.

* "Está ampliamente anticipado con una probabilidad implícita del 90% que la Fed recortará la tasa de fondos federales en 25 puntos base por tercera ocasión consecutiva para ubicarla en 3.5%-3.75%", dijeron analistas de Kapital Bank.

* Según los expertos del banco, "la gran interrogante es la conducción de la política monetaria en 2026, donde hay señales de que el empleo se está enfriando de manera acelerada, al tiempo que la inflación no muestra señales de convergencia hacia el objetivo".

* Banco Base remarcó que tras la decisión de la Fed, su presidente, Jerome Powell, dará una conferencia de prensa en la que "podría enviar señales sobre la posibilidad de recortes a la tasa de interés al comienzo de 2026", y recordó que antes de que el funcionario concluya su mandato en mayo, habrá tres anuncios de política monetaria con él al frente del Comité Federal de Mercado Abierto, en enero, marzo y abril.

* Los inversores permanecían también pendientes del reporte de estabilidad financiera que publicará después de mediodía el Banco de México (central) y los comentarios que realizarán a posteriori los miembros de la junta de gobierno de Banxico, que podrían dar pistas sobre su última decisión del año sobre la tasa de interés de referencia.

* La inflación general interanual de México avanzó en noviembre por sobre de las proyecciones, al igual que el índice subyacente, generando cautela entre los analistas que de todas formas ven un recorte de las tasas.

* La Cámara de Diputados aprobó más temprano un incremento de aranceles de hasta el 50% para el próximo año a miles de productos importados de China y otros países de Asia, en busca de fortalecer la producción nacional y abordar desequilibrios comerciales. La propuesta debe ser aprobada por la Cámara Alta para entrar en vigor.

* "Es probable que México llegue a un acuerdo sobre la gestión del agua, y nos mostramos constructivos respecto a la reforma del gobierno", dijo Bradesco en una nota de análisis, después de que se agudizara la disputa con Estados Unidos sobre el uso y distribución de agua en la zona fronteriza.

* La presidenta Claudia Sheinbaum se ha mostrado convencida de que México llegará a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump, que el lunes amenazó con imponer un arancel adicional del 5% al país latinoamericano si no proporciona inmediatamente agua adicional para ayudar a los agricultores de Estados Unidos, acusándolo de violar un tratado bilateral.

* La moneda doméstica cotizaba en 18.2011 por dólar, con una depreciación del 0.12% frente al precio de referencia de LSEG del martes, en una jornada sin sobresaltos.

* "El dólar retrocede ante la mayoría de las divisas de países desarrollados ante la expectativa de recorte de la Reserva Federal. El tipo de cambio cotiza en 18.19 pesos por dólar. Los rangos técnicos se mantienen entre 17.98 y 18.35", dijo Actinver en una nota para clientes.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, caía un 0.15% a 63.601,60 puntos, tras navegar entre alzas y bajas durante la sesión.

* Los títulos del gigante de medios Grupo Televisa escalaban un 3.44% a 10.52 pesos y lideraban las subidas del índice referencial, mientras que Corporación Inmobiliaria Vesta, dedicada al desarrollo y administración de naves industriales y centros de distribución, encabezaba las pérdidas con una baja del 2.60% a 56.48 pesos.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años ascendía 18 puntos básicos al 8.98%, mientras que la tasa a 20 años aumentaba nueve al 9.44%. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, Editado por Manuel Farías)