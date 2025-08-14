Peso mexicano y bolsa caen por perspectivas de tasas Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 14 ago (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedieron el jueves después de conocerse que los precios al productor en Estados Unidos crecieron más de lo esperado en julio, moderando las expectativas de un agresivo recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.

El Índice de Precios al Productor (IPP) subió a un 3,3% el mes pasado, superando el consenso de Reuters del 2,5%, en medio de un alza de los costos de servicios y bienes, lo que sugiere un repunte más amplio de la inflación en los próximos meses.

* La moneda cotizaba en 18,8115 por dólar casi al final de los negocios, con una depreciación de un 1% en su segunda sesión continua de pérdidas.

* "El tipo de cambio cotiza en torno a su nivel más alto en una semana, con lo que se encuentra validando la resistencia delimitada por el límite superior del canal paralelo bajista de cuatro meses, en 18,85", dijo Monex Grupo Financiero.

* Tras las cifras estadounidenses los mercados borraron lo que habían sido pequeñas pero crecientes apuestas sobre un recorte de medio punto porcentual en las tasas de interés el próximo mes por parte de la Fed.

* Según el presidente de la Fed de Saint Louis, Alberto Musalem, una rebaja de 50 puntos base (pb) en la reunión de septiembre no estaría justificada por el estado actual de la economía.

* Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las condiciones parecen ahora más favorables para un recorte de tasas, y dijo en una entrevista en Fox Business Network que el banco central podría empezar con 25 pb y luego acelerar.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC bajó un 0,53% a 58.167,27 puntos, también en su segunda jornada de pérdidas.

* Los títulos de la farmacéutica Genomma Lab encabezaron el declive del jueves, con un 4,37% menos a 21,46 pesos, seguidos por los de la productora de tequia José Cuervo, que restaron un 3,11% a 22,74 pesos.

* En cuanto a los bonos gubernamentales, el rendimiento a 10 años culminó la sesión sin cambios frente a su cierre previo en un 8,95%, igual que el del plazo a 20 años que cerró en un 9,61%. (Reporte de Noé Torres)