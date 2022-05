Peso mexicano y bolsa caen por preocupaciones fed, cemex y televisa encabezan pérdidas

Ciudad de méxico, 5 mayo (reuters) - el peso mexicano y la bolsa caían el jueves arrastrados por una ola global de aversión al riesgo después de que un tono menos agresivo del presidente de la reserva federal (fed), jerome powell, no logró aliviar las expectativas de los inversores de más aumentos de las tasas este año.

En una conferencia ofrecida tras la decisión de política monetaria de la Fed, el funcionario descartó explícitamente subir las tasas en 75 puntos básicos en una próxima reunión, calmando brevemente los temores de un mayor endurecimiento, lo que impulsó a los mercados el miércoles.

* La moneda doméstica cotizaba en 20.2614 por dólar, con una depreciación del 1.24% frente al precio de referencia de Reuters del miércoles, cuando ganó un 1.3%, su mejor jornada desde el 9 de marzo.

* "Al final, el mensaje de ayer puede ser cierto, que no van a ser mucho más agresivos, pero eso no quiere decir que no vaya a ser una Fed restrictiva que busque acotar la fuerte presión inflacionaria", afirmó Jonathan Zuloaga, analista de la consultoría Columbus.

* A nivel local, la mira de los inversionistas está puesta en la divulgación la próxima semana de cifras de inflación de abril y en el encuentro de política monetaria del Banco de México.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC bajaba un 1.75% a 50,533.65 puntos.

* En medio del nerviosismo, la firma Actinver dijo que había reducido su objetivo para el índice a 54,600 unidades desde 58,600 puntos al cierre del año.

* Los títulos de la cementera Cemex encabezaban las pérdidas del jueves, con un 6.99% menos a 8.51 pesos, su menor nivel desde noviembre 2020, seguidos por los de la firma de medios Grupo Televisa, que se hundían un 5.72% a 34.75 pesos, un nivel no visto desde marzo de 2021.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años operaba en un 9.12%, sin cambios frente a su cierre previo, mientras que la tasa a 20 años descendía tres puntos base, a un 9.30%. (Reporte de Noé Torres, editado por Lizbeth Díaz)