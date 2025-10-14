Peso mexicano y bolsa caen por renovadas tensiones comerciales entre China y EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 14 oct (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedían el martes arrastrados por renovadas preocupaciones sobre la relación comercial entre Estados Unidos y China, mientras los inversionistas asimilaban un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El funcionario dijo en una conferencia de la Asociación Nacional de Economía Empresarial que los responsables de política monetaria adoptarán un enfoque "reunión por reunión" para cualquier nuevo recorte de las tasas de interés.

* La moneda cotizaba en 18,4994 por dólar, con una depreciación de 0,19% frente a las 18,4651 unidades del precio de referencia de LSEG del lunes. * China y Estados Unidos, las dos economías más grandes del mundo, iniciaron el martes el cobro de tasas portuarias adicionales a las empresas de transporte marítimo que trasladan todo tipo de mercancías. * El gigante asiático, además, anunció sanciones contra cinco filiales del constructor naval surcoreano Hanwha Ocean vinculadas a Estados Unidos.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC bajaba 0,43% a 60.785,41 puntos, en un mercado también con la mira puesta en la divulgación de los primeros reportes de resultados corporativos del tercer trimestre.

* Está previsto que después del cierre de los negocios la gigante de telecomunicaciones América Móvil, del magnate Carlos Slim, publique su informe trimestral. Sus títulos restaban 1,01% a 19,53 pesos.

* En el mercado de deuda está previsto que más tarde el banco central divulgue los resultados de su subasta semanal de valores gubernamentales, en la que busca colocar 40.300 millones de pesos (US$2178 millones) en Certificados de la Tesorería (Cetes). (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)