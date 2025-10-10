Peso mexicano y bolsa caen tras amenaza Trump de subir aranceles a China

CIUDAD DE MÉXICO, 10 oct (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa caían el viernes en un entorno de aversión a los activos de riesgo después de que el presidente Donald Trump amenazara con incrementar los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas.

El mandatario dijo que no había motivos para reunirse en dos semanas con su par chino, Xi Jinping, como estaba previsto, y añadió en una publicación en Truth Social que Estados Unidos estaba calculando un "aumento masivo" de las tarifas al país asiático.

* La moneda de México cotizaba en 18,5570 por dólar, con una depreciación de un 0.92%. En la semana sumaba una pérdida cercana al 1%, también golpeada por la incertidumbre generada por el prolongado cierre parcial del Gobierno estadounidense.

* A nivel local pesaba un débil reporte de la producción industrial que, según analistas, avivaba preocupaciones sobre el desempeño de la economía mexicana durante el tercer trimestre.

* La actividad industrial descendió inesperadamente en agosto, hilando su tercer mes en declive, ante un deterioro de la minería y la construcción, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad. A tasa interanual, el indicador se retrajo por quinto mes consecutivo.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC retrocedía un 0.44% a 60.552,10 puntos, perfilándose a culminar la semana con un declive acumulado del 2.3%.

* Los títulos del conglomerado Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, encabezaban las bajas con un 3.69% menos a 125,75 pesos, seguidos por los de la firma de alimentos Alfa, que restaban un 3.03% a 14,42 pesos.

* Por el contrario los papeles de Grupo México ascendían un 1.63% a 146,33 pesos, apuntando a su cuarta jornada de ganancias después de haberse desplomado el lunes un 15% al sorprender con una oferta para comprar Grupo Financiero Banamex, que fue rechazada por su matriz Citi.

La minera lamentó el viernes la decisión del gigante bancario estadounidense.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo en un 8.67%, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9.24%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)