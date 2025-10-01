Peso mexicano y bolsa caen tras débil informe laboral de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 1 oct (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedieron el miércoles debido a la cautela de los inversionistas después de conocerse que el empleo en el sector privado de Estados Unidos se contrajo inesperadamente el mes pasado.

En el ánimo de los participantes también pesaron preocupaciones en torno al potencial impacto del cierre parcial del Gobierno estadounidense luego de que el Congreso y la Casa Blanca no llegaran a un acuerdo sobre financiación.

* La moneda cotizaba en 18,3824 por dólar casi al final de los negocios, con una depreciación de un 0,41%, revirtiendo sus ganancias iniciales.

* El empleo privado en Estados Unidos disminuyó en 32.000 puestos de trabajo en septiembre, según mostró el Informe Nacional de Empleo de ADP. Economistas encuestados por Reuters anticipaban un incremento de 50.000 posiciones laborales.

* Los datos anteceden a un esperado informe de la nómina no agrícola y la tasa de desempleo, cuya publicación prevista para el viernes está en duda ante la suspensión parcial de actividades gubernamentales.

* "Si se prolonga el cierre del Gobierno estadounidense, la aversión al riesgo podría intensificarse, provocando salidas de capital de los mercados emergentes", dijo Felipe Barragán, estratega de investigación de mercados del bróker digital Pepperstone.

"Esto probablemente lastraría al peso, especialmente en medio de la incertidumbre en torno a la publicación de los datos económicos estadounidenses y la confianza global", agregó.

* Por la mañana se dio a conocer que el mercado prevé que la moneda culmine el año en 19,01 unidades, según una encuesta del banco central.

Si bien la expectativa es mejor a los 19,50 pesos proyectados en el sondeo del mes pasado, implica una depreciación de un 3,5% frente a sus actuales niveles.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendió un 1,57% a 61.929,72 puntos, interrumpiendo una racha de cuatro sesiones de ganancias.

* Por la mañana llegó a subir momentáneamente a un nuevo récord histórico de 63.182,59 unidades.

* Los títulos de Kimberly-Clark de México encabezaron el declive, con un 4,16% menos a 37,13 pesos, seguidos por los de Banco del Bajío, que restaron un 3,27% a 44,61 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años culminó sin cambios frente a su cierre previo en un 8,59%, igual que la tasa a 20 años que terminó el día en un 9,26%. (noe.torres@thomsonreuters.com;)