Peso mexicano y bolsa caen tras difusión de minutas de la Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 18 feb (Reuters) - El peso mexicano se debilitó el miércoles, mientras que la bolsa también cedió, al final de una jornada marcada por la difusión de las minutas de la Reserva Federal, que mostraron puntos de vista dispares sobre el porvenir de la tasa de interés clave

Si bien la cúpula del banco central estadounidense acordó casi por unanimidad mantener las tasas sin cambios en su reunión de finales del mes pasado, las minutas evidenciaron división sobre lo que podría suceder después, especialmente en el mediano plazo, con algunos comentarios sobre eventuales subidas

* "La minuta de hoy sugiere, hacia adelante, un sesgo menos dovish por parte de la Fed, ante una menor preocupación de los miembros del FOMC sobre la situación del mercado laboral en EUA", dijo Monex en una nota de análisis

* El peso mexicano cotizaba en 17,2101 unidades, en el tramo final de los negocios, con una caída del 0,51% frente al precio de referencia de LSEG del martes. Durante la madrugada había llegado a fortalecerse hasta 17,0886, un nivel no visto desde junio de 2024

* "Este movimiento responde directamente a una postura sorprendentemente restrictiva revelada en las actas de la Reserva Federal, las cuales actuaron como un potente catalizador para el fortalecimiento global del dólar hacia la tarde", dijo Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group

Más temprano también se divulgó el dato de la producción industrial de Estados Unidos, que aumentó un 0,6% en enero a su mayor ritmo en 11 meses, luego de permanecer estable en diciembre, lo que ofrece esperanza para un sector presionado por los aranceles de importación y las altas tasas de interés

"Consideramos que el reporte arrojó señales positivas", dijo Banorte en una nota de análisis. "No obstante, hacia delante, seguimos viendo retos para las manufacturas ante la dura política comercial de Trump, conflictos geopolíticos, y una demanda limitada"

* La bolsa cedió un 0,53% a 70.791,30 puntos, según datos preliminares de cierre, con las acciones de la panificadora Grupo Bimbo liderando las pérdidas, al ceder un 2,95% a 66,42 pesos, tras haber experimentado hasta el martes un ascenso de casi un 19% desde el 6 de enero

* También retrocedieron los títulos de Grupo Financiero Inbursa, del magnate Carlos Slim, con un descenso de un 2,77% a 44,25 pesos

* En el otro extremo, las acciones del gigante de medios Grupo Televisa treparon un 3,70% a 11,50 pesos, y las del Banco del Bajío avanzaron un 2,70% a 55,88

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) descendieron en la mayoría de sus plazos en la subasta semanal de valores gubernamentales

* En su cuarta semana consecutiva en declive, la tasa del referencial Cete a 28 días bajó cuatro puntos básicos a un 6,84%, menor nivel desde abril de 2022. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado por Javier Leira)