Peso mexicano y bolsa ceden terreno atentos a funcionarios Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 17 feb (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedían el martes por un reajuste de posiciones después de un fin de semana largo en Estados Unidos, mientras los inversores se preparaban para las intervenciones de autoridades de la Reserva Federal (Fed) más tarde en el día.

Por la mañana se dio a conocer que el índice Empire State, de la actividad fabril en la región de Nueva York, se ralentizó en febrero, aunque menos de lo previsto.

* La moneda cotizaba en 17.1740 unidades, con una depreciación de un 0.07%, a medida que el dólar se valorizaba frente a una cesta de divisas a la espera de la publicación el miércoles de las actas de la reunión de enero de la Fed, cuando puso en pausa su ciclo de recortes a las tasas de interés.

* Por lo pronto estaba previsto que los funcionarios de la Fed Michael Barr y Mary Daly se presenten en distintos actos a lo largo de la sesión. Los inversores estarán atentos a cualquier señal sobre los próximos movimientos del banco central.

* La expectativa generalizada del mercado apunta a que la entidad seguiría manteniendo estables los tipos en sus próximas reuniones de marzo y abril para volver a reducirlos en julio.

* El jefe de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo por la mañana a CNBC que la autoridad podría aprobar "varios" recortes este año si la inflación vuelve a descender hasta el objetivo del 2%.

* En la plaza bursátil, el índice líder S&P/BMV IPC cedía un 0.27% a 71.158,93 puntos, siguiendo una caída de Wall Street ante persistentes preocupaciones sobre el modelo de negocio de la inteligencia artificial.

* A nivel doméstico, el declive era encabezado por firmas del sector minero ante un declive de los precios de los metales, aunque en un mercado con la mira puesta en la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre.

* Las acciones de Grupo México, uno de los principales productores mundiales de cobre perdían un 4.11% a 195.33 pesos, seguidas por los de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, que restaban un 3.37% a 1.003,80 pesos.

* Por el contrario destacaba el sólido desempeño de los títulos de la aerolínea Grupo Aeroméxico, que subían un 6.45% a 33.0 pesos, después de que divulgó en la víspera sus resultados trimestrales.

* En cuanto a la deuda gubernamental, está previsto que más tarde Banco de México divulgue los resultados de su subasta semanal de papel, en la que busca colocar 40.500 millones de pesos (US$ 2.360 millones) en Certificados de la Tesorería (Cetes). (Reporte de Noé Torres)