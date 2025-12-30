Peso mexicano y bolsa ceden terreno tras minutas Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 30 dic (Reuters) - El peso mexicano retrocedió el martes, aunque siguió consolidando por debajo de la barrera de 18 por dólar, luego de la publicación de las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal.

Según las actas, el banco central estadounidense acordó reducir las tasas solo después de un debate profundamente dividido sobre los riesgos que enfrenta la mayor economía del mundo en este momento.

* La moneda cotizaba en 17.9817 unidades, con una apreciación de un 0.12%, en una jornada de reducida liquidez debido al periodo vacacional de fin de año.

* "En nuestra opinión, la proyección de una menor inflación, una tasa de desempleo estable y un mayor crecimiento de la actividad económica permitirán al Comité evaluar ajustes adicionales en 2026", dijo Valmex Casa Bolsa. "Estimamos que la tasa de fondos federales se mantenga sin cambios en la próxima reunión del 28 de enero", agregó.

* En consonancia con la firma, los mercados asignaban una probabilidad de un 85% a que el banco central estadounidense conservaría las tasas en su actual nivel de un 3.50-3.75% en su decisión de enero, de acuerdo con la herramienta FedWatch de CME.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendió un 1.51% a 64,358.80 puntos, según datos preliminares de cierre, revirtiendo sus ganancias iniciales.

* Los títulos del operador del mercado bursátil Grupo BMV encabezaron el retroceso, con un 3.87% menos a 36.97 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, que restaban un 3.26% a 950 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió un punto base a un 9.00%, por el contrario la tasa a 20 años descendió uno, a un 9.53%. (Reporte de Noé Torres)