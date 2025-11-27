Peso mexicano y bolsa cotizan con pocos cambios en medio de feriado en EE. UU.

27 nov (Reuters) - El peso y la bolsa en México cotizaban con pocos cambios el jueves, en medio de un feriado en Estados Unidos por la festividad del Día de Acción de Gracias que restaba liquidez y una referencia crucial a los mercados.

* A nivel local, México registró un superávit de 1.411 millones de dólares en la balanza comercial desestacionalizada de octubre. La balanza no ajustada por estacionalidad registró un superávit de 606 millones de dólares, según datos publicados el jueves.

* "Las cifras de hoy reflejan una modesta resiliencia de los exportadores mexicanos sobre el complejo panorama del comercio externo, en medio del persistente clima de incertidumbre respecto a la relación comercial con EUA y los continuos anuncios arancelarios del presidente Donald Trump", dijo la correduría Monex.

* En la víspera, Banxico había bajado su expectativa para el crecimiento de la economía del país en 2025 a un 0.3% desde un 0.6% previo y también la de la inflación general a un 3.5% al cierre del año frente a un 3.7% previo.

* Mientras, la actividad económica de Estados Unidos apenas varió en las últimas semanas, aunque el empleo fue más débil en cerca de la mitad de los 12 distritos de la Reserva Federal y el gasto de los consumidores disminuyó, dijo el miércoles el banco central estadounidense, lo que probablemente refuerza las preocupaciones sobre el debilitamiento del mercado laboral.

* "Para este jueves no se anticipan movimientos relevantes, ya que el mercado estadounidense permanece cerrado por el feriado de Thanksgiving. Mañana operarán con horario reducido y sin publicaciones económicas relevantes", dijo Kapital Grupo Financiero.

* "El consenso del mercado continúa esperando que la Fed, en su reunión del 10 de diciembre, realice un recorte de 25 pb, llevando la tasa al rango de 3.50–3.75% hacia el cierre de año. En México también se anticipa un recorte de 25 pb, lo que colocaría la tasa en 7.0% al final de 2025", agregó.

* La moneda doméstica cotizaba 18.3433 unidades por dólar, sin cambios frente al precio de referencia de LSEG del miércoles.

* "La banda técnica se encuentra entre 18.28 y 18.68 pesos por dólar. La ganancia acumulada en el año por el peso frente al dólar se ubica ahora en 11.9%", dijo Actinver en una nota.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, cedía un 0.28% a 63.067,37 puntos. El miércoles cerró estable luego de dos sesiones con alzas del 1%.

* Las acciones de Wal-Mart de México restaban un 1.62%, a 60.81 pesos, mientras que las de la operadora de restaurantes Alsea cedían un 1.5%, a 49.15 pesos, y se ubicaban entre las que más retrocedían.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía 1 punto básico a un 8.80%, mientras que la tasa a 20 años ascendía 3 puntos básicos, a un 9.39%. (Reporte de Manuel Farías, Editado por XXX)