Peso mexicano y bolsa culminan semana de ganancias por expectativas de recorte de tasas de la Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 12 sep (Reuters) - El peso mexicano avanzó levemente el viernes, mientras que la bolsa subió a un nuevo máximo histórico, en medio de crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense comenzará a recortar las tasas de interés la próxima semana.

Por lo pronto, la sesión estuvo marcada por la divulgación de cifras que mostraron que la confianza de los consumidores en la mayor economía del mundo cayó en septiembre por segundo mes consecutivo.

* La moneda cotizaba en 18.4340 unidades casi al final de los negocios, con una apreciación marginal de un 0,03%, revirtiendo sus pérdidas iniciales e hilando su sexta jornada consecutiva de ganancias. En la semana el peso acumulaba un retorno del 1,4%.

* "La semana cierra con mercados sosteniendo el apetito por riesgo. Tras los datos de inflación (CPI y PPI) y el repunte de las solicitudes de desempleo, el foco pasó al reporte preliminar de sentimiento del consumidor de Michigan", dijo Jorge González, director de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos.

"El mercado sigue descontando al menos dos recortes de la Fed este año, con probabilidad creciente de tres", agregó.

* Los futuros de los fondos del banco central estadounidense anticipan que reducirá los tipos de interés en 25 puntos base en su decisión del 17 de septiembre. Las apuestas también se inclinan por rebajas en sus dos siguientes encuentros de octubre y diciembre.

* De otro lado, el referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0,40% a un cierre récord de 61.798,94 puntos, sumando un rendimiento semanal del 2,18%. Durante el día llegó a tocar un máximo histórico intradiario de 61.941,99 unidades.

* Los títulos de la firma de medios Grupo Televisa encabezaron las alzas, con un 3,15% más a 10,49 pesos, seguidos por los de la productora de tequila José Cuervo que sumaron un 2,81% a 21,25 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años cayó 17 puntos base a un 8,56%, mientras que la tasa a 20 años descendió 21, a un 9,13%. (Reporte de Noé Torres)