Peso mexicano y bolsa culminan semana positiva ante tensiones por Groenlandia

CIUDAD DE MÉXICO, 23 ene (Reuters) - Los mercados de México registraron el viernes movimientos dispares, terminando una semana de ganancias, ante una ola de ventas de activos estadounidenses debido a las tensiones por los planes del presidente Donald Trump de controlar Groenlandia. A nivel local, la sesión estuvo marcada por la divulgación de cifras que mostraron una inesperada contracción de la actividad económica en noviembre. Los datos anteceden a un esperado informe del PIB de México del cuarto trimestre que será publicado la próxima semana.

* La moneda se negociaba en 17,3675 unidades, un nivel no visto desde junio de 2024, con una apreciación de un 0,60%, a medida que el dólar estadounidense cedió terreno frente a una cesta de divisas referenciales. * En la semana, el peso sumó una ganancia cercana al 1,5%, mientras los inversores comienzan a poner la mirada en la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense prevista para el 28 de enero.

* "Mi proyección para la próxima semana, se da en un par USD/MXN que se enfrenta a un soporte psicológico y técnico crucial en los 17,35", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

"Cualquier señal de que las tasas en EE.UU. bajarán más lento de lo esperado fortalecería al dólar globalmente, lo que, sumado a la debilidad de la manufactura mexicana, podría gatillar una toma de utilidades que devuelva al tipo de cambio por encima de los 17,60", agregó. * El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendió un 0,22% a 68.195,98 puntos, según datos preliminares de cierre, interrumpiendo una racha de cinco jornadas de ganancias que lo llevaron a tocar en la víspera un récord máximo histórico de 67.545,88 unidades. * La bolsa acumula un rendimiento semanal del 1,57% en un mercado también con la atención puesta en los primeros reportes de la temporada local de resultados corporativos del cuarto trimestre.

* Entre las firmas con peor desempeño en la sesión, destacaba Kimberly-Clark de México, cuyos títulos restaron un 1,60% a 39,85 pesos, después de que dio a conocer en la víspera su informe trimestral.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió ocho puntos base a un 9,0%, mientras que la tasa a 20 años cayó 14 a un 9,30%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)