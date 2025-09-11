Peso mexicano y bolsa ganan impulso tras datos EEUU, acciones Elektra se negocian mediante subastas

CIUDAD DE MÉXICO, 11 sep (Reuters) - El peso mexicano avanzó el jueves a su mejor nivel en más de un año, mientras que la bolsa superó los 61.500 puntos por primera vez en su historia, después de la divulgación de cifras de la inflación y el empleo estadounidense.

Tras los datos, el mercado afianzó sus expectativas de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés, con un primer recorte de 25 puntos básicos (pb) en su próxima reunión del 16-17 de septiembre, después de mantenerlas sin cambios en un 4,25%-4,50% desde finales del año pasado.

La moneda cotizaba en 18,4590 unidades por dólar casi al final de los negocios, un nivel no visto desde agosto de 2024, con una apreciación de 0,71%, en su quinta jornada consecutiva de ganancias.

El índice de precios al consumidor en Estados Unidos subió en agosto más de lo esperado, registrando además el mayor incremento anual en siete meses.

Otro reporte mostró que las solicitudes semanales de subsidio de desempleo crecieron bruscamente, poniendo de relieve el declive de las condiciones del mercado laboral.

"Los mercados han reaccionado de forma positiva a los datos", afirmó Mauricio Guzmán, jefe de estrategia de inversión de Sura Investments. "Los datos refuerzan la expectativa de un recorte de tasas Fed en su reunión de la próxima semana", dijo.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, el mercado ve un 95% de probabilidades de una disminución de 25 pb al costo de los créditos el 17 de septiembre y de un 5% de medio punto. Las apuestas también se inclinan por rebajas en los dos siguientes encuentros del banco central de octubre y diciembre.

A nivel local se dieron a conocer cifras de la producción industrial mucho más débiles a lo anticipado, pero tuvieron poco impacto en el buen ánimo de los participantes.

El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC subió 1,76% a un nuevo récord de cierre de 61.553,58 puntos. Durante el día llegó a tocar un máximo histórico intradiario de 61.886,12 unidades.

Las acciones de la embotelladora y minorista FEMSA encabezaron las alzas, con un 3,65% más a 167,18 pesos, seguidas por las del grupo aeroportuario GAP, que sumaron 3,52% a 475 pesos.

Por la mañana, la bolsa informó que comenzó a negociar los títulos de la minorista Grupo Elektra mediante subastas aduciendo a que la firma del magnate Ricardo Salinas incumplió con disposiciones de su reglamento, aunque no detalló. Los papeles cerraron en 374,99 pesos, con un avance de 0,43%.

"Tales valores continuarán negociándose a través del citado esquema hasta en tanto se subsane el incumplimiento de que se trate", dijo la Bolsa Mexicana de Valores en un comunicado.

Grupo Elektra no respondió a una solicitud de comentarios.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años terminó la jornada sin cambios frente a su cierre previo en un 8,73%, igual que la tasa a 20 años en un 9,34%. (Reporte de Noé Torres)