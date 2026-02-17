Peso mexicano y bolsa inician semana sin rumbo por feriado EEUU, aguardan minutas

CIUDAD DE MÉXICO, 16 feb (Reuters) - El peso mexicano mostró el lunes movimientos acotados en el inicio de una semana que estará marcada por la publicación de las minutas de los más recientes encuentros de política monetaria del Banco de México y la Reserva Federal estadounidense.

La bolsa, por su parte, retrocedió, aunque se mantuvo oscilando muy cerca de sus máximos históricos de 72.000 puntos, en un mercado errático atento a la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre que finaliza la próxima semana.

* La moneda cotizaba en 17,1581 por dólar en la recta final de los negocios, casi sin cambios frente a las 17,1550 unidades del precio de referencia de LSEG del viernes, debido a la ausencia mayoritaria de participantes estadounidenses por el feriado del Día de los Presidentes.

* "Con Wall Street fuera de combate y China aún bajo los efectos del Año Nuevo Lunar, los volúmenes de operación son sumamente delgados, lo que suele derivar en movimientos laterales y de corto alcance para los principales activos de riesgo", destacó Jorge González, director de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos, en una nota de análisis.

* Tanto la Fed como Banxico mantuvieron sin cambios sus tasas de interés en sus más recientes decisiones, sin embargo, la expectativa es que vuelvan a recortarlas más adelante en el año. Sus actas serán divulgadas el miércoles y el jueves, respectivamente. * La atención esta semana también estará puesta en una serie de datos económicos estadounidenses, como el informe semanal ADP del empleo en el sector privado y la inflación PCE, luego de que las últimas cifras apuntaron a una estabilización del mercado laboral y una moderación de los precios al consumidor.

* "Anticipamos se continúe asimilando favorablemente el reforzamiento de la expectativa de que el Fed contará con cierto espacio para relajar su postura monetaria en un futuro", dijo Grupo Financiero Ve por Más, en una nota de análisis.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cedió un 0,13% a 71.386,59 puntos, después de haber arrancado la sesión en terreno positivo.

* El declive estuvo encabezado por firmas del sector financiero.

* Los títulos de Inbursa, del magnate Carlos Slim, restaron un 3,97% a 45,03 pesos, seguidos por los Banco del Bajío que bajaron un 2,74% a 53,96 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió siete puntos base a un 8,85%, mientras que la tasa a 20 años terminó la jornada en un 9,16%, sin cambios frente a su cierre previo. (Reporte de Noé Torres)