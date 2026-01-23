Peso mexicano y bolsa perfilan semana de ganancias por tensiones Groenlandia

CIUDAD DE MÉXICO, 23 ene (Reuters) - Los mercados de México registraban el viernes movimientos dispares, aunque se encaminaban a culminar una semana de ganancias, ante una ola de ventas de activos estadounidenses debido a las tensiones por los planes del presidente Donald Trump de controlar Groenlandia. A nivel local, la sesión estaba marcada por la divulgación de cifras que mostraron una inesperada contracción de la actividad económica en noviembre. Los datos anteceden a un esperado informe del PIB de México del cuarto trimestre que será publicado la próxima semana.

* La moneda se negociaba en 17.4039 unidades, uno de sus mejores niveles desde junio de 2024, con un avance de un 0.40%, a medida que el índice dólar descendía frente a una cesta de divisas referenciales.

* En la semana, el peso sumaba un alza del 1.2%, mientras los inversores comenzaban a poner la mirada en la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense prevista para el 28 de enero.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendía un 1.17% a 67.545,88 puntos, interrumpiendo una racha de cinco jornadas de ganancias que lo llevaron a tocar en la víspera un récord máximo de 67.545,88 unidades.

* La bolsa acumulaba un rendimiento semanal del 0.60% en un mercado también con la atención puesta en los primeros reportes de la temporada local de resultados corporativos del cuarto trimestre.

* Entre las firmas con peor desempeño en la sesión, destacaba Kimberly-Clark de México, cuyos títulos descendían un 2.25% a 39.59 pesos, después de que dio a conocer en la víspera su informe trimestral.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años caía 13 puntos base a un 8.95%, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9.30%. (Reporte de Noé Torres)