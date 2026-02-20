Peso mexicano y bolsa recuperan fuerza tras revés judicial a los aranceles de Trump

CIUDAD DE MÉXICO, 20 feb (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaron el viernes después de que la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de los aranceles generalizados del presidente Donald Trump, lo que impulsó una valorización de los mercados globales. El tribunal confirmó la decisión de una corte menor de que el mandatario se había excedido en sus competencias en virtud de una ley destinada a emergencias que usó para justificar los gravámenes. En respuesta, Trump anunció un arancel global del 10% para sustituir las tarifas anuladas.

* La moneda cotizaba en 17,1113 por dólar, con una apreciación de un 0,8% en la recta final de los negocios, luego de dos jornadas de pérdidas. El peso terminaba la semana con un retorno acumulado del 0,25%.

* Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente estadounidense ha empleado una serie de amenazas arancelarias como medida de presión contra diferentes naciones, lo que ha afectado a los mercados financieros y provocado incertidumbre económica a nivel mundial. * En el caso de México, amagó con imponer cargas a sus importaciones con la exigencia de que contenga el paso irregular de migrantes y de drogas, como el fentanilo, a su país. Esta postura de Trump ha generado fuertes preocupaciones de cara a la revisión este año del acuerdo comercial de Norteamérica, TMEC. * La sesión estuvo marcada además por la divulgación de una serie de cifras económicas estadounidenses, entre ellas, del PIB del cuarto trimestre, que dejaron intactas las apuestas a un recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) hasta junio. * Destacaron además comentarios del jefe de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, quien dijo que la sentencia de la Corte estadounidense planteaba nuevas preguntas a los funcionarios del banco central que intentan comprender el impacto en los precios y la economía.

* En la plaza accionaria, el índice S&P/BMV IPC subió un 0,82% a 71.427,07 puntos, según datos preliminares de cierre, interrumpiendo una racha de cuatro jornadas de pérdidas, en un mercado también con la atención puesta en la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre.

* Los títulos de la desarrolladora de bienes raíces industriales Vesta encabezaron las alzas, con un 5,17% a 61,08 pesos, después de que publicó la tarde del jueves su informe trimestral.

* Los papeles de la firma de telecomunicaciones Megacable sumaron un 2,35% a 67,20 pesos también luego de divulgar sus resultados.

* En la semana, la bolsa sumó un marginal declive del 0,07%.

* En el mercado de deuda, el banco central colocó 184.451 millones de pesos (US$10.779 millones) en un intercambio de instrumentos de deuda gubernamental. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)