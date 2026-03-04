Peso mexicano y bolsa recuperan terreno luego de sufrir su peor caída en cerca de un año

CIUDAD DE MÉXICO, 4 mar (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaban el miércoles, después de haber registrado en la víspera su mayor caída diaria desde abril de 2025, mientras los inversores asimilaban un reporte en Estados Unidos que mostró que la nómina privada creció en febrero por encima de lo previsto. Pese al repunte de la sesión, los mercados internacionales continuaban siguiendo de cerca la evolución del conflicto bélico en Medio Oriente que en los últimos días ha impulsado una fuerte salida de flujos en busca de activos considerados refugio seguro, como el dólar estadounidense.

* La moneda cotizaba en 17.5555 unidades, con una apreciación de un 0.83% frente al precio de referencia de LSEG del martes, cuando se hundió un 2.3% debido a preocupaciones sobre el impacto de la guerra en el rumbo de la economía y la inflación global. * The New York Times informó el miércoles que agentes de inteligencia iraníes se mostraron dispuestos a dialogar con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para poner fin a la guerra, lo que ayudaba a mitigar el nerviosismo, aunque analistas dijeron que la volatilidad podría seguir.

* "Los indicadores de oscilación muestran que todavía hay espacio para que el peso se deprecie aún más", dijo Banco Base en un reporte de análisis. "Un nivel clave para el tipo de cambio es 17.70 y de consolidarse sobre ese nivel se abre la puerta a que se deprecie hacia 18.00", añadió. * Por la mañana se dio a conocer que las contrataciones del sector privado estadounidense aumentaron en 63.000 puestos de trabajo el mes pasado, luego de un alza revisada a la baja de 11.000 en enero, según el Informe Nacional de Empleo ADP. Economistas habían pronosticado un incremento de 50.000 posiciones laborales.

* Las cifras anteceden a un esperado informe de la tasa de desempleo y la nómina no agrícola que será divulgado el viernes y considerado clave para las perspectivas de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. * Por lo pronto, el conflicto ha llevado a los participantes del mercado a reducir sus expectativas de recortes para este año, ante el temor de que la interrupción del suministro de gas y petróleo desde Medio Oriente pueda avivar presiones inflacionarias e impactar el PIB mundial. * Aun así, el gobernador de la Fed Stephen Miran afirmó que la inflación y otros riesgos derivados de la ofensiva militar no han cambiado la necesidad de rebajar los tipos de interés. A su vez, Beth Hammack, jefa de la Fed de Cleveland, opinó que es muy pronto para evaluar las implicaciones económicas de la guerra. * El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 1.34% a 69.355,54 puntos. El martes se debilitó un 3.04%.

* Los títulos del conglomerado Orbia encabezaban las alzas, con un 3.26% más a 19.03 pesos, seguidos por los de Grupo Financiero Inbursa, del magnate Carlos Slim, que sumaban un 2.83% a 43.23 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años caía 17 puntos base a un 8.79%, mientras que la tasa a 20 años bajaba 19, a un 9.24%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Diego Oré)