Peso mexicano y bolsa registran semana de ganancias ante perspectiva de tasas

CIUDAD DE MÉXICO, 8 ago (Reuters) - El peso mexicano mostró cambios mixtos el viernes, culminando una semana de ganancias acumuladas, un día después de que el Banco de México moderó la magnitud de sus recortes a la tasa clave de interés.

El banco central rebajó el costo de los créditos en 25 puntos base (pb), luego de cuatro disminuciones seguidas de medio punto porcentual, y dijo en su comunicado que hacia adelante valorará la implementación de reducciones adicionales.

* La moneda cotizaba en 18.5969 unidades casi al final de los negocios, con una apreciación marginal de un 0,04% frente al precio de referencia de LSEG del jueves.

* "El mensaje del banco central fue claro al señalar que el proceso de relajación monetaria será gradual y cuidadoso, lo que ofrece un ancla adicional de estabilidad para la moneda mexicana", afirmó Antonio Di Giacomo, analista de mercados financieros para Latinoamérica de la firma XS.com.

"Con este panorama, tanto los fundamentos técnicos como los macroeconómicos apoyan al peso en el corto plazo. La combinación de tasas reales todavía atractivas, una política monetaria prudente y un entorno internacional favorable le permite a la moneda mantener una posición sólida frente al dólar", agregó.

* La divisa local terminaba la semana con un rendimiento acumulado del 1,4% y hacia adelante las perspectivas del mercado son positivas.

* En el Chicago Mercantile Exchange, las posiciones especulativas a favor de una apreciación del peso mexicano aumentaron por tercera semana consecutiva a su mayor nivel desde mayo.

* El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC descendió un 0,33% a 58.070,17 puntos, aunque con un volumen de 110 millones de acciones negociadas, muy por debajo del promedio diario de unos 200 millones de los últimos meses.

* Los títulos de la concesionaria de autopistas Pinfra encabezaron las pérdidas, con un 4,28% menos a 235,27 pesos, seguidos por los de la gigante de medios Grupo Televisa, que restaron un 2,62% a 8,91 pesos.

* Aun así, la bolsa sumó un retorno semanal del 2,06%, su mejor desempeño en casi tres meses.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajó cuatro puntos base a un 9,01%, mientras que la tasa a 20 años cayó tres, a un 9,67%. (Reporte de Noé Torres)