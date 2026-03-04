CIUDAD DE MÉXICO, 4 mar (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaron el miércoles, después de haber registrado en la víspera ‌su mayor caída diaria ‌desde ⁠abril de 2025, debido a un menor pesimismo sobre el conflicto bélico en Medio Oriente, aunque analistas dijeron que podría ser temporal.

El ánimo de los ​inversores mejoró ⁠después de ⁠que The New York Times informó que agentes de inteligencia iraníes se mostraron dispuestos a dialogar ​con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para poner fin a la ‌guerra.

* La moneda cotizaba en 17.5820 unidades en ​la recta final de los negocios, con ​una apreciación de un 0.68% frente al precio de referencia de LSEG del martes, cuando se hundió un 2.3%.

* "Hacia el 'overnight', prevemos un rango entre 17.45 y 17.72, considerando la estabilidad de las tensiones geopolíticas, pero manteniendo la cautela ante cualquier anuncio inesperado en la madrugada", dijo Monex Grupo Financiero.

* Por la ​mañana se dio a conocer que las contrataciones del sector privado estadounidense crecieron más de lo esperado en febrero, no obstante los ⁠datos del mes anterior fueron revisados considerablemente a la baja.

* Las cifras anteceden a un esperado informe de ‌la tasa de desempleo y la nómina no agrícola que será divulgado el viernes y considerado clave para las perspectivas de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).

* Por lo pronto, el conflicto ha llevado a los participantes del mercado a reducir sus expectativas de recortes para este año, ante el temor de que la interrupción del suministro de gas y petróleo desde Medio Oriente pueda ‌avivar presiones inflacionarias e impactar el PIB mundial.

* Aun así, el gobernador de la Fed Stephen ⁠Miran afirmó que la inflación y otros riesgos derivados de la ofensiva militar no han ‌cambiado la necesidad de rebajar los tipos de interés. A su vez, ⁠Beth Hammack, jefa de la Fed de Cleveland, opinó que ⁠es muy pronto para evaluar las implicaciones económicas de la guerra.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC se disparó un 2.82% a 70,368.67 puntos, según datos preliminares de cierre. El martes cayó un 3.04%.

* Los títulos del panificador Grupo Bimbo encabezaron las alzas, con un 5.46% más ‌a 64.49 pesos, seguidos por los de la ​firma de telecomunicaciones Megacable , que sumaron un 4.69% a 64.04 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajó 16 puntos base a un 8.80%, mientras que la tasa a 20 años ‌descendió ocho, a un 9.35%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Raúl Cortés Fernández)