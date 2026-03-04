Peso mexicano y bolsa repuntan ayudados por un mejor ambiente para los activos de riesgo
CIUDAD DE MÉXICO, 4 mar (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaron el miércoles, después de haber registrado en la víspera su mayor caída diaria desde abril de 2025, debido a un menor pesimismo sobre el conflicto bélico en Medio Oriente, aunque analistas dijeron que podría ser temporal.
El ánimo de los inversores mejoró después de que The New York Times informó que agentes de inteligencia iraníes se mostraron dispuestos a dialogar con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para poner fin a la guerra.
* La moneda cotizaba en 17.5820 unidades en la recta final de los negocios, con una apreciación de un 0.68% frente al precio de referencia de LSEG del martes, cuando se hundió un 2.3%.
* "Hacia el 'overnight', prevemos un rango entre 17.45 y 17.72, considerando la estabilidad de las tensiones geopolíticas, pero manteniendo la cautela ante cualquier anuncio inesperado en la madrugada", dijo Monex Grupo Financiero.
* Por la mañana se dio a conocer que las contrataciones del sector privado estadounidense crecieron más de lo esperado en febrero, no obstante los datos del mes anterior fueron revisados considerablemente a la baja.
* Las cifras anteceden a un esperado informe de la tasa de desempleo y la nómina no agrícola que será divulgado el viernes y considerado clave para las perspectivas de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).
* Por lo pronto, el conflicto ha llevado a los participantes del mercado a reducir sus expectativas de recortes para este año, ante el temor de que la interrupción del suministro de gas y petróleo desde Medio Oriente pueda avivar presiones inflacionarias e impactar el PIB mundial.
* Aun así, el gobernador de la Fed Stephen Miran afirmó que la inflación y otros riesgos derivados de la ofensiva militar no han cambiado la necesidad de rebajar los tipos de interés. A su vez, Beth Hammack, jefa de la Fed de Cleveland, opinó que es muy pronto para evaluar las implicaciones económicas de la guerra.
* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC se disparó un 2.82% a 70,368.67 puntos, según datos preliminares de cierre. El martes cayó un 3.04%.
* Los títulos del panificador Grupo Bimbo encabezaron las alzas, con un 5.46% más a 64.49 pesos, seguidos por los de la firma de telecomunicaciones Megacable , que sumaron un 4.69% a 64.04 pesos.
* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajó 16 puntos base a un 8.80%, mientras que la tasa a 20 años descendió ocho, a un 9.35%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Raúl Cortés Fernández)