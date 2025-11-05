Peso mexicano y bolsa repuntan tras sólidos datos de nómina privada EE. UU.

CIUDAD DE MÉXICO, 5 nov (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaban el miércoles recuperando parte del terreno cedido en jornadas anteriores, luego de la divulgación de cifras en Estados Unidos que mostraron que la nómina privada repuntó con fuerza en octubre.

El empleo privado aumentó en 42.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un descenso revisado al alza de 29.000 en septiembre. Economistas habían pronosticado un avance de 28.000 posiciones laborales.

La moneda cotizaba en US$18,6060 por dólar, con una apreciación de un 0,32% frente al precio de referencia de LSEG del martes, cuando se debilitó cerca de un 1%.

"El tipo de cambio muestra que ha iniciado una tendencia al alza escalonada", dijo la firma Banco Base, en una nota de análisis.

"Cabe destacar que el tipo tocó la resistencia clave de US$18,7706 pesos por dólar y, aunque posteriormente hubo una corrección a la baja, se abre la puerta para que el peso se deprecie por encima de los US$18,8000 pesos por dólar", agregó.

A nivel local se dio a conocer que la inversión fija bruta registró en agosto su mayor caída en lo que va del año, mientras que a tasa interanual se contrajo por duodécimo mes consecutivo.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 1,57% a 63.369,41 puntos, después de cuatro sesiones de pérdidas.

Los títulos de la concesionaria de autopistas Pinfra encabezaban las alzas, con un 4,94% más a US$257,92 pesos, seguidos por los del grupo aeroportuario OMA, que sumaban un 4,71% a US$242,25 pesos.

Por el contrario, figuraba una caída de un 1% a US$175,81 pesos de los papeles de Grupo Financiero Banorte después de que reportó en la víspera una caída en sus ganancias del tercer trimestre.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo en un 8,67%, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9,37%.

(Reporte de Noé Torres)