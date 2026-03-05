Peso mexicano y bolsa retoman senda negativa por temores sobre medio oriente

CIUDAD DE MÉXICO, 5 mar (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedieron el jueves, retomando la racha negativa que ha predominado en ‌los últimos días, debido a ‌preocupaciones sobre ⁠las consecuencias del conflicto en Medio Oriente para la inflación y la actividad económica global. En medio de la incertidumbre, China, la segunda mayor economía del mundo, fijó ​su objetivo de ⁠crecimiento ⁠económico para este año en un rango de 4.5% a 5%, una ligera rebaja respecto al ritmo ​del 5% alcanzado en 2025.

* La moneda cotizaba en 17.7230 unidades en la recta final ‌de los negocios, con una depreciación cercana a un ​1%, a medida que el índice dólar, que ​compara al billete verde frente a una cesta de divisas referenciales, se fortaleció debido la demanda de activos de refugio.

* "La sesión de hoy ha dejado al peso mexicano en una posición de alta fragilidad", dijo Felipe Mendoza, analista de la firma EBC Financial Group. "Los inversores están priorizando la liquidez en dólares frente a la incertidumbre ​global y las presiones inflacionarias", agregó. * Los mercados financieros corrigieron la víspera parte de sus pérdidas luego de un reporte de prensa sobre ⁠la disposición iraní a negociar. Sin embargo, la información fue desmentida y el jueves resurgieron noticias en torno a un recrudecimiento ‌de la guerra desatando un nuevo ciclo de liquidaciones. * Más buques petroleros fueron atacados en aguas del golfo Pérsico en el sexto día de la campaña estadounidense-israelí contra Irán y drones iraníes entraron en Azerbaiyán, mientras el bombardeo sobre Teherán se hacía más intenso.

* "La volatilidad seguirá siendo el fundamental base de esta y la siguiente semana", escribió en una nota de análisis, Laura Torres, directora de inversiones de la firma IMB ‌Capital Quants.

* Aun así, el mercado mejoró ligeramente sus proyecciones para el desempeño del peso en los ⁠próximos meses.

* Según un sondeo de Citi, el consenso anticipa que culmine el año en ‌18.18 unidades. Si bien la estimación representa un declive de poco más de un ⁠2.5% frente a sus actuales niveles, es levemente más optimista que ⁠los 18.20 por dólar de la encuesta anterior.

* En la plaza bursátil, el índice líder S&P/BMV IPC cayó un 2.93% a 68,362.71 puntos, según datos preliminares de cierre, arrastrado principalmente por firmas del sector minero ante un débil desempeño de los precios de los metales.

* Las acciones de Industrias Peñoles, el ‌mayor productor mundial de plata, encabezaron las pérdidas, ​con un 7.06% menos a 930.01 pesos. Las de Grupo México, uno de los principales productores de cobre, que restaron un 5.86% a 200.47 pesos.

* En cuanto a los bonos gubernamentales, el rendimiento del plazo a 10 años subió 18 puntos base a un ‌8.99%, mientras que la tasa a 20 años descendió siete, a un 9.28%. (Reporte de Noé Torres;)