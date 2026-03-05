Peso mexicano y bolsa retoman tendencia negativa por preocupaciones sobre medio oriente

CIUDAD DE MÉXICO, 5 mar (Reuters) - El peso mexicano retrocedía el jueves, retomando la racha negativa que ha predominado en los últimos días ‌debido a preocupaciones sobre las ‌consecuencias ⁠del conflicto en Medio Oriente para la inflación y la actividad económica global. En medio de la incertidumbre, China, la segunda mayor economía del mundo, fijó su objetivo ​de crecimiento ⁠económico para ⁠este año en un rango de 4.5% a 5%, una ligera rebaja respecto al ritmo del ​5% alcanzado en 2025.

* La moneda cotizaba en 17.6965 unidades, con una depreciación de un ‌0.81%, a medida que el índice dólar, que compara al ​billete verde frente a una cesta ​de divisas referenciales, subía impulsado por la demanda de activos de refugio. * Los mercados corrigieron en la víspera parte de sus pérdidas luego de un reporte periodístico sobre la disposición iraní a negociar. Sin embargo, la información fue desmentida y el jueves resurgieron noticias sobre un recrudecimiento de la guerra desatando un nuevo ciclo ​de liquidaciones. * Más petroleros fueron atacados en aguas del golfo Pérsico en el sexto día de la campaña estadounidense-israelí contra Irán y drones ⁠iraníes entraron en Azerbaiyán, mientras el bombardeo sobre Teherán se hacía más intenso.

* "El peso mexicano ha roto una resistencia importante ‌de este año y el objetivo inmediato es el 17.85, un pivote en extremo relevante", dijo Kapital Grupo Financiero en una nota de análisis.

"En el mediano plazo vemos 18.10 como la resistencia natural aunque para ello existen niveles barrera que necesitan un fundamental sólido para romperlo", agregó.

* Por lo pronto, la sesión estaba marcada por la publicación de datos económicos mixtos en Estados Unidos y México. * El número ‌de estadounidenses que pidió nuevos apoyos por desempleo se mantuvo sin cambios la semana pasada, mientras que los ⁠despidos se redujeron de forma drástica en febrero. * A nivel local se dio ‌a conocer que la inversión de las empresas creció en diciembre por tercer ⁠mes consecutivo, aunque la cifra fue menor a lo esperado por los ⁠economistas.

* En el mercado accionario, el índice líder S&P/BMV IPC caía un 2.49% a 68,676.96 puntos, arrastrado principalmente por firmas del sector minero ante un débil desempeño de los precios de los metales.

* Los títulos de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, encabezaban las pérdidas, con un 6.42% ‌menos a 936.36 pesos, seguidos por los ​de Grupo México , uno de los principales productores de cobre, que restaban un 4.91% a 202.51 pesos.

* En cuanto a los bonos gubernamentales, el rendimiento del plazo a 10 años subía 13 puntos base a un 8.93%, mientras que la tasa ‌a 20 años ascendía cinco, a un 9.40%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Diego Oré)