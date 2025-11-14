Peso mexicano y bolsa retroceden ante menores expectativas de recorte de tasas de la Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 14 nov (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedieron el viernes, en medio de menores expectativas de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense recorte los tipos de interés en su próximo anuncio de diciembre.

Analistas dijeron que las perspectivas más bajas ocurrieron debido a la incertidumbre de los inversionistas sobre la publicación de datos económicos en Estados Unidos luego del prolongado cierre del Gobierno.

* La moneda cotizaba en 18.3150 por dólar, con una depreciación marginal de un 0.06% frente al precio de referencia de LSEG del jueves.

* El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó en la víspera que el Gobierno publicará un esperado informe sobre la situación del empleo de octubre, sin embargo, no incluirá cifras sobre la tasa de desempleo.

* El funcionario no detalló la fecha de divulgación del reporte, considerado clave, junto con la inflación, para determinar los próximos movimientos de la Fed.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC revirtió sus ganancias iniciales y cayó un 0.36% a 62.306,56 puntos, de acuerdo con datos preliminares de cierre, en su tercera jornada de pérdidas.

* Los títulos del gigante de medios Grupo Televisa encabezaron el descenso, con un 3.98% menos a 10.61 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, que restaron un 3.12% a 725.0 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años culminó en un 8.75%, sin cambios frente a su cierre previo, igual que la tasa a 20 años que finalizó el día en un 9.44%. (Reporte de Noé Torres)