Peso mexicano y bolsa retroceden en antesala datos inflación EE. UU

CIUDAD DE MÉXICO, 12 feb (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedieron el jueves debido a la cautela de los inversionistas que aguardan un esperado indicador de la inflación en Estados Unidos que se dará a conocer el viernes, en busca de nuevas pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed)

* La moneda cotizaba en 17.2276 por dólar en la recta final de los negocios, con una depreciación de un 0.30% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles. * Los datos se sumaron a la publicación el miércoles de un informe de la nómina no agrícola que resultó mejor a lo previsto gracias a un mayor ritmo de contratación y un descenso en la tasa de desempleo, reforzando la percepción de que el mercado laboral se está estabilizando.

* Así, operadores asignan una probabilidad de un 90% a que el banco central estadounidense conserve las tasas en su actual nivel de un 3.50-3.75%, en su próxima reunión de mediados de marzo, aunque la probabilidad de una baja en junio es ahora cercana al 50%, según la herramienta FedWatch de CME.

* En tanto, la bolsa local perdió un 1.11% a 70,807.71 puntos, según datos preliminares de cierre, en un mercado con la mirada puesta en la temporada de resultados trimestrales.

* Los títulos de la cementera Cemex encabezaron el declive, con un 4.89% menos a 21.18 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, que restaron un 3.95% a 1,044.11 pesos.

* En el mercado de deuda, la petrolera estatal Pemex planea recaudar 31,500 millones de pesos en una oferta de Certificados Bursátiles. El cierre de libro está programado para el viernes, según el aviso de colocación. (Reporte de Noé Torres; Editado por Diego Oré)