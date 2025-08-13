Peso mexicano y bolsa retroceden en espera de nuevos datos económicos de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 13 ago (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedieron el miércoles cediendo parte de las ganancias de la jornada anterior, en un mercado a la espera de nuevos datos económicos en Estados Unidos en busca de más pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal.

Un informe de inflación divulgado el martes reforzó las perspectivas de que el banco central estadounidense recortará las tasas en septiembre. Se espera que el jueves se den a conocer cifras semanales de las solicitudes de subsidio por desempleo y de los precios del productor de julio.

* La moneda cotizaba en 18.6337 por dólar casi al final de los negocios, con una depreciación de un 0,20%, aunque durante el día llegó a fortalecerse hasta 18.5130 unidades, una zona que según especialistas se ha convertido en un soporte técnico difícil de romper.

* "Hacia el 'overnight', prevemos un rango entre 18.56 y 18.69", dijo Monex Grupo Financiero.

* La atención de los participantes también está puesta en una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, más adelante en la semana para discutir el fin de la guerra de Rusia en Ucrania.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC bajó un 0,34% a 58.477,57 puntos, luego de dos jornadas de ganancias, aunque se mantuvo cerca de su máximo histórico de 59.735,43 unidades que alcanzó en mayo.

* Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaron el declive, con un 3,28% menos a 566,88 pesos. La semana pasada avanzaron a niveles no vistos desde noviembre de 2016.

* Los papeles de la farmacéutica Genomma Lab también restaron un 3,28% para cerrar en 22,44 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió dos puntos base a un 9,0%, igual que la tasa a 20 años que culminó la sesión en un 9,65%. (Reporte de Noé Torres)