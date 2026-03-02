Peso mexicano y bolsa retroceden por preocupaciones sobre Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO, 2 mar (Reuters) - Los mercados de México caían el lunes alcanzados por una ola global de liquidaciones debido a preocupaciones sobre el conflicto en Medio Oriente, después de los ataques del fin de semana de Estados Unidos e Israel contra Irán

La operación militar contra la república islámica se intensificó el lunes, alcanzando al Líbano con la respuesta israelí a los ataques de Hezbolá, mientras que Teherán lanzó misiles y drones contra Israel, los estados del golfo Pérsico y una base aérea británica en la lejana Chipre

* El peso mexicano cotizaba en 17.3775 unidades, con una depreciación cercana a un 1%, a medida que el dólar estadounidense se valorizaba frente a una cesta de monedas clave

* "Ante eventos de incertidumbre, en el mercado normalmente se observa una reacción inicial de miedo, a pesar de que no haya claridad sobre el impacto económico", destacó la firma Banco Base en una nota de análisis

* La divisa local apuntaba a su tercera jornada de pérdidas; aun así, en términos comparativos, el ajuste del lunes era más moderado que el de otras monedas de la región, como el peso chileno y el real brasileño

* "Prevemos que prevalezca un entorno de marcada aversión al riesgo", dijo Grupo Financiero Ve por Más. "Gran parte de la incertidumbre para estimar los efectos económicos finales del conflicto radica en la duración del mismo, a lo que el presidente de EEUU afirmó que puede extenderse 'semanas'", agregó

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC descendía casi un 1.5% a 70.365,68 puntos, poniendo fin a una racha de cuatro sesiones de ganancias

* Los títulos de Grupo Carso, que aglutina varios de los negocios del magnate Carlos Slim, encabezaban el retroceso, con un 4.89% menos a 128.35 pesos, seguidos por los del gigante de medios Grupo Televisa, que restaban un 4.96% a 9.78 pesos

* En cuanto a la renta fija, Morgan Stanley rebajó su perspectiva sobre la deuda soberana de México, citando riesgos de un déficit presupuestario mayor al previsto y la posible intervención de Washington en las próximas negociaciones del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (TMEC)

* El rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años subía nueve puntos base a un 8.82%, mientras que la tasa a 20 años ascendía 16, a un 9.27%. (Reporte de Noé Torres)