Peso mexicano y bolsa retroceden tras datos sobre precios al productor EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 27 feb (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedían el viernes luego de la divulgación de un informe en Estados Unidos que mostró que los precios al productor aumentaron en enero por encima de lo esperado, lo que sugiere que la inflación podría repuntar en los próximos meses.

Tras los datos, operadores mantuvieron sus apuestas a que la Reserva Federal estadounidense mantendría las tasas de interés en su actual nivel de un 3.50-3.75% los siguientes meses, antes de retomar su ciclo de recortes, según datos de la herramienta FedWatch de CME.

* La moneda mexicana cotizaba en 17.2169 unidades, con una depreciación de un 0.16%, a medida que el dólar estadounidense se fortalecía, debido también a la preocupación por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

* "El tipo de cambio sigue respetando el rango de 17.10 a 17.30 pesos por dólar sobre el que se ha mantenido cotizando desde el 9 de febrero", dijo la firma Banco Base, en una nota de análisis.

"Los indicadores de oscilación muestran que aún hay espacio para que el peso siga apreciándose. No obstante, estos indicadores también están dejando entrever que las presiones a la baja se están debilitando, por lo que el tipo de cambio podría entrar en una fase de corrección al alza", agregó.

* El índice de precios al productor (IPP) de Estados Unidos subió un 0.5% el mes pasado, luego de haber avanzado un 0.4% revisado a la baja en diciembre. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPP subiría un 0.3%.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC bajaba un 0.35% a 71,137.42 puntos, en la última jornada de la temporada local de resultados corporativos del cuarto trimestre.

* Los títulos de Grupo Televisa encabezaban el declive, con una caída de un 10.30% a 9.84 pesos, después de que reportó en la víspera una pérdida trimestral. Sus ejecutivos anunciaron el viernes la cancelación de un dividendo este año.

* Le seguían los de la productora de tequila José Cuervo, que restaban un 2.86% a 17.35 pesos. La empresa también divulgó el jueves su informe de resultados.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajaba seis puntos base a un 8.64%, mientras que la tasa a 20 años descendía uno, a un 9.14%.

(Reporte de Noé Torres)