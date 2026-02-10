Peso mexicano y bolsa retroceden tras débil reporte de ventas minoristas en EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 10 feb (Reuters) - El peso mexicano retrocedía el martes después de dos jornadas de ganancias, mientras que la bolsa caía desde sus máximos históricos, luego de la publicación de un reporte más débil que lo previsto de las ventas al por menor de Estados Unidos

Las ventas minoristas se mantuvieron inesperadamente sin cambios en diciembre, lo que situó el gasto de los consumidores y la economía en general en una senda de crecimiento más lento en el nuevo año. Analistas anticipaban que la cifra subiría un 0.4% en el periodo

* La moneda cotizaba en $17.2253 por dólar, con una depreciación de un 0.26% frente al precio de referencia de LSEG del lunes. En las dos sesiones anteriores acumuló un retorno del 1.8%

* "El día de hoy esperamos una jornada neutral y con variaciones acotadas, conforme se asimilan las cifras de ventas minoristas debajo de expectativas en Estados Unidos, lo que daría espacio para un mayor relajamiento monetario", dijo Grupo Financiero Ve por Más en una nota de análisis

* Para el resto del día se esperan los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal Beth Hammack y Lorie Logan durante su participación en distintos actos públicos

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendía un 0.35% a 71,257.11 puntos, después de haber anotado en la víspera un nuevo nivel máximo histórico por encima de 71,500 unidades

* Las pérdidas era encabezadas principalmente por firmas del sector minero ante un debilitamiento de los precios de los metales

* Los títulos de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, restaban un 3.54% a $1,073.03, seguidos por los de Grupo México, uno de los principales productores de cobre, que disminuían un 2.02% a $205.23

* En el mercado de deuda está previsto que más tarde el banco central divulgue los resultados de su subasta semanal de valores gubernamentales, en la que busca colocar $40,700 millones de pesos (US$2,365 millones) en Certificados de la Tesorería (Cetes) (Reporte de Noé Torres)