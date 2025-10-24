Peso mexicano y bolsa revierten ganancias tras datos inflación EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 24 oct (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedieron el viernes, revirtiendo sus ganancias iniciales, luego de la divulgación de un esperado informe de la inflación estadounidense que resultó ligeramente abajo de lo esperado.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,3% el mes pasado. En los 12 meses transcurridos hasta septiembre, el IPC avanzó un 3,0%. Economistas encuestados por Reuters habían previsto que el indicador creciera un 0,4% mensual y un 3,1% interanual.

* La moneda cotizaba en 18,4391 por dólar casi al final de los negocios, con una depreciación de un 0,24%, después de fortalecerse más temprano en el día hasta 18,3444 unidades.

* "El comportamiento del tipo de cambio muestra que ha entrado en una fase consolidación en un canal 18,30 y 18,60", dijo la firma Banco Base en una nota de análisis.

"Los indicadores de oscilación muestran que las presiones a la baja sobre el tipo de cambio se han reducido. Considerando lo anterior, lo más probable es que se mantenga cotizando por encima del soporte clave de 18,30 pesos por dólar", agregó.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendió un 0,60% a 61.145,49 puntos, en un mercado también con la mira puesta en la temporada de resultados trimestrales.

* Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaron las bajas, con un 3,86% menos a 734,25 pesos, seguidos por los de la firma de telecomunicaciones Megacable, que restaron un 3,73% a 52,97 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió tres puntos básicos a un 8,65%, mientras que la tasa a 20 años ascendió cinco a un 9,30%. (Reporte de Noé Torres)