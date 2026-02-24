Peso mexicano y bolsa revierten pérdidas atentos a funcionarios Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 24 feb (Reuters) - Los mercados de México avanzaban el martes, revirtiendo sus pérdidas iniciales, en un mercado errático con la mira puesta en las intervenciones de distintas autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los inversionistas también estarán pendientes de la comparecencia del presidente Donald Trump ante el Congreso, en el tradicional discurso del Estado de la Unión, donde se espera que podría abordar temas comerciales y geopolíticos, dijeron analistas.

* La moneda cotizaba en 17.1904 por dólar, con una apreciación de un 0.41%, después de haber llegado a debilitarse hasta 17.3050 unidades, en medio de la cautela por una reciente escalada de violencia en el país tras la muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en una operación militar.

* "Para las próximas horas, espero una volatilidad moderada, el peso podría buscar consolidarse por debajo de los 17.25 si las declaraciones de los miembros del FOMC no sugieren una postura excesivamente restrictiva y si Trump mantiene un tono conciliador tras el golpe al narcotráfico en México", opinó Felipe Mendoza, analista de la firma EBC Financial Group.

* La sesión también estaba marcada por la divulgación de una serie de datos económicos en Estados Unidos, entre ellos, el índice de confianza del Conference Board que mostró un avance mayor a lo esperado en febrero.

* A nivel doméstico, se dio a conocer que la inflación general aceleró en la primera quincena de febrero por encima de lo previsto. El índice subyacente, en cambio, disminuyó inesperadamente.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ascendía un 0.15% a 70,737.51 puntos, después de haber caído un 1.1% más temprano en la sesión.

* Entre las firmas con mejor desempeño figuraba la embotelladora Coca-Cola FEMSA (Kof), cuyas acciones ganaban un 2.64% a 187.49 pesos, luego de divulgar en la víspera sus resultados corporativos del cuarto trimestre.

* Por el contrario, destacaba una caída de más de un 5% de los títulos de los grupos aeroportuarios GAP y OMA después de que publicaran también sus informes trimestrales.

* El sector, además, ha estado bajo presión esta semana debido a la ola de violencia que derivó en la cancelación de vuelos y alertas de viaje de países como Estados Unidos y Canadá.

* En el mercado de deuda está previsto que más tarde el banco central divulgue los resultados de su subasta semanal de valores gubernamentales, en la que busca colocar 41,700 millones de pesos (US$2,425 millones) en Certificados de la Tesorería (Cetes).

(Reporte de Noé Torres; editado por Adriana Barrera)