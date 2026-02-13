Peso mexicano y bolsa se debilitan tras dato semanal de ayuda por desempleo EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 12 feb (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedían el jueves luego de conocer que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos disminuyeron menos de lo anticipado, mientras los inversores se preparaban para un esperado informe de la inflación el viernes

Las peticiones iniciales de ayuda por desempleo en Estados Unidos se redujeron en 5,000 durante la semana finalizada el 7 de febrero, para una cifra desestacionalizada de 227,000, según datos del Departamento de Trabajo. Economistas encuestados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 222,000

* La moneda cotizaba en US$17.2308 por dólar, con una depreciación de un 0.32% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles

* Los datos laborales se sumaban a la publicación el miércoles de un informe de la nómina no agrícola que resultó mejor a lo previsto gracias a un mayor ritmo de contratación y un descenso en la tasa de desempleo, reforzando la percepción de que el mercado laboral se está estabilizando

* Así, operadores asignaban una probabilidad de un 90% a que el banco central estadounidense conserve las tasas en su actual nivel de un 3.50-3.75%, en su próxima reunión de mediados de marzo, aunque la probabilidad de una baja en junio es ahora cercana al 50%, según la herramienta FedWatch de CME

* Los mercados estaban ahora a la espera de la divulgación el viernes de cifras del Índice de Precios al Consumidor de enero

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC perdía un 0.53% a 71,223.29 puntos, aunque se mantenía muy cerca de sus máximos históricos, en un mercado con la mirada puesta en la temporada de resultados trimestrales

* Los títulos de la cementera Cemex encabezaban el declive, con un 3.01% menos a 21.60 pesos, seguidos por los de la concesionaria de autopistas Pinfra, que restaban un 2.49% a 295.90 pesos

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años ascendía cuatro puntos base a un 8.78%, mientras que la tasa a 20 años se negociaba en un 9.15%, sin cambios frente a su cierre previo. (Reporte de Noé Torres)