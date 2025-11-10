Peso mexicano y bolsa se fortalecen por esperanzas de reapertura del gobierno de EE. UU.

CIUDAD DE MÉXICO, 10 nov (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el lunes a niveles no vistos en dos semanas y la bolsa se acercaba a sus máximos históricos, siguiendo el impulso de los mercados en el exterior debido a señales de que el gobierno de Estados Unidos podría reabrir pronto.

* La moneda cotizaba en 18.3938 por dólar, con una ganancia de 0.25%, aunque más temprano llegó a fortalecerse hasta 18.3704 unidades, su mejor nivel desde finales de octubre.

* "Hoy hay poca participación en el mercado, quizá influido por el feriado de mañana del 'Veterans Day'", dijo Kapital Grupo Financiero. "Técnicamente vemos un soporte sobre 18.36 en donde se vio sobreventa de corto plazo, razón por la cual no descartamos un ligero rebote hacia la zona de los 18.40 medios", agregó.

* El Senado de Estados Unidos avanzó el domingo en una moción destinada a poner fin a un cierre parcial de 40 días de la Administración federal que ha retrasado la publicación de datos económicos oficiales.

* En una votación de procedimiento, los senadores avalaron un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que se someterá a enmiendas para financiar la Administración hasta el 30 de enero e incluye un paquete de tres proyectos de ley sobre asignaciones presupuestarias para todo el año.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía 0.17% a 63.481,08 puntos, muy cerca de su récord máximo de 63.682,80 unidades que alcanzó la semana pasada.

* Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaban las alzas, con 3.40% más a 751.34 pesos, seguidos por los del conglomerado Orbia, que ascendían 2.17% a 17.46 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba en 8.68%, sin cambios frente a su cierre previo, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en 9.42%. (Reporte de Noé Torres)