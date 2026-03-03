Peso mexicano y bolsa se hunden por conflicto en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO, 3 mar (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa se derrumbaron el martes, registrando su peor jornada en 11 meses, ante preocupaciones sobre las consecuencias económicas del conflicto bélico en Medio Oriente que desataron una ola de liquidaciones en los mercados internacionales. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha paralizado las exportaciones de energía desde Medio Oriente, lo que mantiene presionados los precios del gas y el petróleo, generando temores sobre la inflación y el crecimiento de la economía mundial.

* La moneda cotizaba en 17.6920 por dólar en la recta final de los negocios, con una depreciación de un 2.3%, mientras el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de divisas, alcanzó durante el día un máximo de más de tres meses. * Destacaron en la sesión comentarios del jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, quien afirmó que el conflicto podría repercutir en la economía estadounidense a través de la caída de los precios de los activos, una crisis comercial para los aliados de Washington y una mayor inflación. * En su cuarta jornada de pérdidas, el peso llegó a debilitarse a hasta 17.8800, un nivel no visto desde finales de enero y se encaminaba a registrar su peor caída porcentual desde el 4 de abril de 2025.

* "Hacia las próximas sesiones, espero que el mercado siga transitando esta fase de alta volatilidad bajo un sesgo de debilidad alcista al tipo de cambio, donde el nivel de los 18 pesos actuará ahora como el siguiente nivel de alta tensión", dijo Felipe Mendoza, analista de la firma EBC Financial Group.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC se hundió un 2.94% a 68,511.98 puntos, también su mayor caída diaria desde abril del año pasado, según datos preliminares de cierre. * Durante la jornada, la bolsa llegó a desplomarse más de un 5%. Las pérdidas las encabezaron firmas del sector minero ante un declive de los precios de los metales.

* Los títulos de Grupo México, uno de los principales productores mundiales de cobre, perdieron un 6.57% a 205.75 pesos.

* Los papeles de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, restaron un 6.48% a 976.41 pesos. La firma divulgó el martes sus resultados del cuarto trimestre.

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) registraron ligeros cambios mixtos en la subasta semanal de valores gubernamentales. La tasa del referencial Cete a 28 días fue colocada en un 6.81%, dos puntos base por debajo de su remate previo.

"Los cambios en las tasas de los instrumentos gubernamentales reflejan cautela, ante el inicio de la guerra entre EEUU e Irán. Siguen teniendo una sólida demanda, pero con un premio por riesgo mayor", dijo Gabriela Siller, directora de análisis de la firma Banco Base, en una nota. (Reporte de Noé Torres; editado por Adriana Barrera)