Peso mexicano y bolsa se repliegan en espera decisión Banxico
CIUDAD DE MÉXICO, 4 feb (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa se debilitaron el miércoles por un reajuste de posiciones en la jornada previa a la decisión de política monetaria de Banco de México, que se espera ponga en pausa su ciclo de recortes a la tasa clave de interés. La sesión estuvo marcada por la divulgación de cifras en Estados Unidos que mostraron que la nómina privada creció en enero por debajo de lo previsto. Otro reporte dejó ver que el sector de servicios se mantuvo estable en el mismo periodo.
* La moneda cotizaba en 17.3177 unidades en la recta final de los negocios, con una depreciación de un 0.51%, a medida que el dólar estadounidense avanzó frente a una cesta de divisas de referencia.
* "Tenemos una visión positiva del peso en los próximos meses. Un contexto global favorable, la reducción de las primas de riesgo y un carry real atractivo deberían respaldar una mayor fortaleza a corto plazo, con margen para alcanzar 17.10 en el primer semestre", dijo Pantheon Macroeconomics.
"Sin embargo, más adelante en el año, es probable que la volatilidad aumente a medida que el riesgo geopolítico y la renegociación del TMEC cobren protagonismo", agregó la firma en una nota de análisis.
* Según una encuesta de Citi entre especialistas económicos publicada el miércoles, el peso podría culminar el año en 18.35 unidades. Si bien la proyección implica una depreciación cercana a un 6% desde sus actuales niveles es mejor que los 18.75 de la encuesta anterior. * El índice accionario líder S&P/BMV IPC cayó un 1.44% a 68,730.69 puntos, después de haberse disparado en la jornada anterior un 3.16%, su mayor ganancia diaria desde abril del año pasado, en un mercado también atento a la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre.
* Los títulos de la cementera Cemex encabezaron el retroceso, con un 3.75% menos a 21.04 pesos. Se espera que la compañía divulgue el jueves temprano su informe trimestral.
* Fueron seguidos por los del grupo aeroportuario GAP , que restaron un 3.38% a 473.51 pesos.
* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió un punto base a un 8.93%, mientras que la tasa a 20 años ascendió tres, a un 9.29%. (Reporte de Noé Torres)