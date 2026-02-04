Peso mexicano y bolsa se repliegan en espera decisión Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, 4 feb (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa se debilitaron el miércoles por un reajuste ⁠de posiciones en la jornada ⁠previa a la decisión de política monetaria de Banco de México, que se espera ponga en pausa su ciclo de recortes a la ⁠tasa clave ‌de ​interés. La sesión estuvo marcada por la divulgación de cifras en Estados Unidos que mostraron ​que la nómina privada creció en enero por debajo de lo previsto. ‌Otro reporte dejó ver que el sector de servicios ‌se mantuvo estable en el ​mismo periodo.

* La moneda cotizaba en 17.3177 unidades en la recta final de los negocios, con una depreciación de un 0.51%, a medida que el dólar estadounidense avanzó frente a una cesta de divisas de referencia.

* "Tenemos una visión positiva del peso en los próximos meses. Un contexto global favorable, la reducción de las primas de riesgo y un carry real atractivo deberían respaldar ⁠una mayor fortaleza a corto plazo, con margen para alcanzar 17.10 en el primer semestre", dijo Pantheon Macroeconomics.

"Sin ​embargo, más adelante en el año, es probable que la volatilidad aumente a medida que el riesgo geopolítico y la renegociación del TMEC cobren protagonismo", agregó la firma en una nota de análisis.

* Según una encuesta de Citi entre especialistas económicos publicada el miércoles, el peso podría culminar el año en 18.35 unidades. Si bien la proyección ⁠implica una depreciación cercana a un 6% desde sus actuales niveles es mejor que los ​18.75 de la encuesta anterior. * El índice accionario líder S&P/BMV IPC cayó un 1.44% a 68,730.69 puntos, después de haberse disparado en la jornada anterior un 3.16%, su mayor ganancia diaria desde abril ‍del año pasado, en un mercado también atento a la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre.

* Los títulos de la cementera Cemex encabezaron el retroceso, con un 3.75% menos a 21.04 pesos. Se espera que la compañía divulgue el jueves temprano su informe trimestral.

* Fueron seguidos por los ​del grupo aeroportuario GAP , que restaron un 3.38% a 473.51 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió un punto base a un 8.93%, mientras que la ‍tasa a 20 años ascendió tres, a un 9.29%. (Reporte de Noé Torres)