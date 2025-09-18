Peso mexicano y bolsa se repliegan, Nutrisa se desploma en regreso a mercado accionario

CIUDAD DE MÉXICO, 18 sep (Reuters) - El peso mexicano retrocedía el jueves ante la fortaleza del dólar, mientras que la bolsa también cedía terreno en discordancia con un mayor optimismo a nivel global tras la decisión la víspera de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de rebajar la tasa de interés de referencia.

* La Fed recortó la tasa de interés un cuarto de punto porcentual, situándola entre el 4,00% y 4,25%, e indicó que reducirá constantemente los costos del crédito durante el resto del año, en respuesta a la preocupación sobre la debilidad del mercado laboral.

* Más temprano el jueves, el Departamento de Trabajo informó que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo descendió la semana pasada, pero el mercado laboral se ha frenado al disminuir tanto la demanda como la oferta de trabajadores.

* La moneda mexicana cotizaba en 18,3424 por dólar, con un retroceso de un 0,24% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles, de 18,2993.

* El índice accionario líder S&P/BMV IPC caía un 0,40% a 61.350,39 puntos, tras tocar el lunes un máximo histórico.

"Prevemos que (la Bolsa) mantenga el sesgo descendente, luego de fallar en superar la resistencia que se localiza en los 62.490 enteros. En este contexto, el soporte que podría enfrentar se sitúa en los 61.000 puntos. Sugerimos tomar utilidades con un perfil de corto plazo", dijo Banorte en una nota de análisis.

* Los títulos de la minera Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata refinada, encabezaban las pérdidas, con un 2,41% menos a 719,27 pesos, seguidos por los del gigante de medios Grupo Televisa, que perdían un 2,14% a 10,07 pesos.

* Las acciones de la compañía mexicana de venta de helados de yogurt y productos naturistas Grupo Nutrisa caían un 18% a 4,990 pesos en su regreso al mercado accionario local.

Nutrisa informó en la víspera de la emisión de 321,62 millones de acciones ordinarias serie A representativas del 100% del capital social para que empezaran a cotizar en la bolsa local durante la presente jornada.

* Las acciones de Grupo Bimbo avanzaban un 0,49% a 65,38 pesos, un día después de que el organismo antimonopolio brasileño CADE aprobó por unanimidad la adquisición del grupo panadero local Wickbold por parte de la firma mexicana.

* También subían un 0,39%, a 171,24 pesos por acción, los títulos de la embotelladora y minorista mexicana FEMSA , tras anunciar el miércoles el nombramiento de José Antonio Fernández Garza-Laguera como nuevo director general a partir del 1 de noviembre.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía 6 puntos base a un 8,62%, y la tasa a 20 años aumentaba 9 pb para ubicarse en un 9,22%.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández)