Peso mexicano y bolsa suben en sesión volátil tras dato de inflación local, expectativa Fed

9 dic (Reuters) - El peso mexicano subía junto con la bolsa el martes en una sesión volátil en los mercados tras unos datos de inflación local mayores a los esperados, en medio de la expectativa de un recorte de las tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles.

* La inflación general interanual de México avanzó en noviembre por sobre las proyecciones, al igual que el índice subyacente, generando cautela entre los analistas que de todas formas ven un recorte de las tasas por parte de Banxico el jueves.

* La subgobernadora de Banxico Galia Borja dijo en una entrevista en un podcast de Banorte publicada el martes que el balance de riesgos para la inflación del país continúa sesgado al alza, resaltando que la conducción de la política monetaria necesita de "la mayor cautela".

* "Preocupa la renuencia en la inflación subyacente pese a la debilidad económica, y su panorama no ha mejorado. Por su parte, Banxico ha asumido una postura monetaria neutral y, en su último comunicado, aseveró que 'valorará recortar la tasa de referencia'. Con todo lo anterior, consideramos que el de diciembre podría ser el último recorte en la tasa de interés objetivo, al menos por varios meses", dijo Bx+.

* Por su lado, Banamex afirmó que "para inicios de 2026 vemos un repunte asociado al efecto de los incrementos a impuestos, en ese sentido, mantenemos nuestras estimaciones para el cierre del próximo año en 4.3% para la general y 4.2% para la subyacente".

* A nivel externo, las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron ligeramente en octubre, pero la contratación siguió siendo moderada en un entorno económico incierto.

* Además, el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett, quien se perfila como favorito para ser el próximo presidente de la Fed, dijo el martes que hay "mucho margen" para recortar más las tasas de interés, aunque si la inflación aumenta el cálculo podría cambiar.

* Los mercados descuentan un recorte de 25 puntos básicos en el costo del crédito por parte de la Fed al término de su reunión de dos días el miércoles, pero el futuro de la política monetaria se ve más incierto para el 2026.

* De hecho, los inversores esperan un tono algo restrictivo tras la decisión de la Fed, lo que daba cierto respaldo al dólar, que subía un 0.15% en el índice que lo compara con seis destacadas divisas.

* La moneda doméstica cotizaba en 18.1878 por dólar, con una apreciación del 0.38% frente al precio de referencia de LSEG del lunes, tras un inicio en baja.

* "Hoy, el tipo de cambio USD/MXN es impulsado al alza por el fortalecimiento del dólar", dijo la correduría Monex.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 0.29% a 63,711.38 puntos, tras cotizar entre alzas y bajas durante la sesión.

* Los títulos de Genomma Lab Internacional escalaban un 3.03% a 18.73 pesos y lideraban las alzas del índice referencial, seguidos de los del Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP que avanzaban un 2.79% a 444.04 pesos.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía 9 puntos básicos al 8.92%, mientras que la tasa a 20 años sumaba 7 puntos básicos al 9.45%. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Natalia Ramos)