Peso mexicano y bolsa suben, expectantes ante decisión Fed y resultados corporativos

CIUDAD DE MÉXICO, 27 ene (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaban el martes, mientras los inversores permanecían pendientes de la decisión que tome el miércoles la Reserva Federal estadounidense sobre la tasa de interés clave y de los primeros resultados corporativos del cuarto trimestre.

* México registró un superávit comercial en términos no desestacionalizados de US$771 millones en 2025, en comparación con un déficit de US$18.540 millones en 2024, según datos de la agencia nacional de estadística (Indec) publicados el martes.

* "En nuestra opinión, México continuará consolidando su papel como principal socio comercial de EE. UU., capitalizando una tasa arancelaria efectiva más atractiva relativo a otros países y con el T-MEC permaneciendo como un vehículo fundamental para el intercambio en la región", dijeron analistas de Banorte.

* La confianza de los consumidores estadounidenses se desplomó 9.7 puntos este mes, a 84.5, su nivel más bajo desde mayo de 2014, en medio de la creciente ansiedad por los altos precios y la atonía del mercado laboral, según mostró una encuesta el martes.

* La moneda mexicana avanzaba un 0.62% a 17.2286 unidades, manteniéndose en sus mejores niveles desde junio de 2024.

* "El dólar continúa debilitándose frente a la mayoría de las divisas, mientras los inversionistas globales acuden a metales preciosos. El tipo de cambio cotiza en 17.32 pesos por dólar, ubicando los niveles técnicos en 17.21 y 17.51", dijo Actinver en un comentario para clientes.

* La Fed celebrará el miércoles su primera reunión de 2026, con la expectativa de que mantenga la tasa de interés de referencia actual en medio de las presiones del Gobierno del presidente Donald Trump que amenazan con socavar la independencia de la entidad.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, que agrupa a 35 empresas más líquidas del mercado, se expandía un 0.28% a 68,900.44 puntos, luego de alcanzar nuevamente niveles superiores a los 69,000 puntos, cerca de récords históricos.

* Las empresas con mejor desempeño eran Grupo Cementos de Chihuahua, cuyas acciones subían un 2.06% a 193.00 pesos, y Grupo Financiero Banorte, con un 1.83% más a 191.06.

* Las que más perdían eran la minera Industrias Peñoles, cuyos títulos descendían a 1,099.07 pesos, un 1.62% menos respecto al lunes, y la farmacéutica Genoma Lab Internacional, cuyas acciones caían un 1.47% a 16.71 pesos.

* "Este martes se perfila a ser una sesión donde predomine un sentimiento mixto a positivo. Por un lado, hoy inicia la reunión de dos días de la Reserva Federal, la cual se espera que mantenga sin cambios la tasa de referencia, y se siguen evaluando las perspectivas sobre el futuro liderazgo del Fed", dijo Ve por Más en una nota de análisis.

"Asimismo, el riesgo de un nuevo cierre del gobierno federal y las disputas comerciales (el presidente Trump amenazó con aranceles de 25% a Corea del Sur) mantienen la incertidumbre. Por otro lado, todo lo mencionado parece ser contrapesado por un buen inicio de la temporada de reportes, destacando que el miércoles reportarán Meta, Microsoft y Tesla".

* "Por el momento, a pesar de las noticias, no hemos visto la aversión al riesgo que se detonó en abril del año pasado. Los inversionistas al parecer han aprendido a tomar con mesura la postura radical del presidente norteamericano", dijeron analistas de Invex.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía tres puntos base a un 8.98%, en tanto que la tasa a 20 años lo hacía en cinco a un 9.35%. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)