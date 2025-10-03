Peso mexicano y bolsa suman pérdidas semanales por paralización gobierno EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 3 oct (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa culminaron el viernes una semana de pérdidas acumuladas debido a la incertidumbre de los inversionistas sobre el potencial impacto del cierre parcial del gobierno estadounidense.

El cese de actividades, desde la medianoche del martes, canceló la publicación de datos económicos considerados clave, entre ellos, un esperado informe de la nómina no agrícola y la tasa de desempleo de septiembre que debía haber sido divulgado la mañana del viernes.

* La moneda cotizaba en 18,3991 unidades por dólar casi al final de los negocios, con una apreciación de un 0,12% frente al precio de referencia de LSEG del jueves, aunque en la semana acumulaba un retroceso del 0,3%.

* Las cifras del mercado laboral estadounidense son una importante referencia para las decisiones de la Reserva Federal (Fed), que tiene programado su próximo encuentro el 28-29 de octubre.

* Ante su ausencia, los inversores dirigieron su atención a otros reportes, como la encuesta del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM), que mostró que actividad del sector servicios se estancó en septiembre.

* Analistas y operadores coincidieron en que el débil desempeño apoya la expectativa de que el banco central estadounidense volvería a reducir los tipos de interés, después del recorte de un cuarto de punto del mes pasado.

* Por lo pronto, la última sesión de la semana estuvo marcada también por declaraciones de algunos miembros de la Fed, entre ellos, el gobernador Stephen Miran quien reiteró su llamado a favor de una senda agresiva de rebajas de tasas.

* A nivel local destacó la publicación de un reporte mejor a lo previsto de la inversión fija bruta. En tanto, la agencia Fitch elevó en la víspera la calificación de riesgo crediticio de la petrolera estatal Pemex.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cedió un 0,38% a 61.984,43 puntos, sumando un declive semanal 0,52%, después de haber anotado el miércoles un máximo histórico de 63.182,59 unidades.

* Los títulos del conglomerado Orbia encabezaron las bajas del viernes, con un 5,41% menos a 17,49 pesos, seguidos por los de la concesionaria de carreteras Pinfra, que restaron un 2,60% a 238,05 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió dos puntos básicos a un 8,65%, mientras que la tasa a 20 años terminó el día sin cambios frente a su cierre previo, en un 9,29%. (Reporte de Noé Torres)