Peso mexicano y bolsa terminan con mínimas bajas en medio de respiro en mercados por apuestas recortes tasas Fed

1 dic (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa cayeron levemente el lunes en una sesión volátil, mientras los mercados a nivel global se tomaron un respiro en medio de las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

* Los operadores analizaban datos de la mayor economía del mundo que mostraron que la actividad manufacturera se contrajo por noveno mes consecutivo en noviembre. Además, se esperan comentarios por la noche del presidente de la Fed, Jerome Powell, en búsqueda de pistas sobre el futuro de las tasas de interés.

* Los mercados dan probabilidades cercanas al 90% de un recorte del costo del crédito por parte de la Fed en su reunión del 9 y 10 de diciembre. Aunque el lunes, se tomaban un respiro luego de varios días de alzas debido a dichas proyecciones.

* A nivel local, las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, cayeron en octubre por séptimo mes consecutivo, de acuerdo con un reporte divulgado el lunes por el banco central (Banxico). Los capitales recibidos disminuyeron un 1.7% interanual a US$5.635 millones.

* También se espera un dato manufacturero de México, junto con nuevos datos a nivel local y en Estados Unidos -especialmente laborales y de inflación- que podrían dar luces sobre la salud de las economías.

* Además, analistas del sector privado bajaron la expectativa de crecimiento económico de México para este año a un 0.4% desde el 0.5% previo, así como la de inflación a un 3.74% desde el 3.78% anterior, de acuerdo con una encuesta de Banxico divulgada el lunes.

* La moneda doméstica cotizaba por la tarde en 18.3012 por dólar, con una baja del 0.06% frente al precio de referencia de LSEG del viernes, tras cotizar con alzas y por debajo de la marca de 18.30 por dólar, mientras el dólar a nivel externo reducía sus pérdidas previas de la sesión y operaba prácticamente estable.

* Para la correduría Monex, el tipo de cambio en el país estará influenciado por los datos económicos tanto locales como en Estados Unidos, en la búsqueda de anticipar lo que hará la Fed.

* "Prevemos que el USD/MXN podría continuar con una corrección más profunda si los datos del mercado laboral estadounidense refuerzan las expectativas de un recorte de 25 pb por parte de la FED la próxima semana", aseguró.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, cerró con una baja preliminar del 0.14% a 63.509,03 puntos, luego de cotizar entre alzas y bajas durante la sesión.

* "El IPC terminó noviembre con un rendimiento de +1.3%... Con este movimiento, el índice registra ganancias acumuladas de +28.44% en lo que va del año. Por emisoras, 22 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno positivo. De lado positivo, GAP, Liverpool y Qualitas fueron las que lideraron las ganancias, mientras que Gentera, Cuervo e Inbursa fueron las más rezagadas del mes", dijo Activer en un reporte.

* Los papeles de América Móvil retrocedieron un 3.19% a 20.34 pesos, al tiempo que los del Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP descendieron un 2.81% a 433.72 pesos, y se ubicaron dentro de las que más cayeron en la jornada. En el lado positivo, en tanto, los papeles de la minera Industrias Peñoles treparon un 6.49% a 822.97 pesos, y dieron respaldo al mercado.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años cedió sus avances previos y terminó sin cambios en el 8.72%, mientras que la tasa a 20 años también culminó estable en el 9.30%, tras avanzar 10 puntos básicos durante la jornada. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Natalia Ramos)