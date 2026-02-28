Peso mexicano y bolsa terminan febrero con ganancias acumuladas

CIUDAD DE MÉXICO, 27 feb (Reuters) - Los mercados de México mostraron cambios mixtos el viernes, pero culminaron el mes con ganancias acumuladas, luego de la divulgación de un informe en Estados Unidos que mostró que los precios al productor aumentaron en enero por encima de lo esperado.

Tras los datos, operadores mantuvieron sus apuestas a que la Reserva Federal estadounidense mantendría las tasas de interés en su actual nivel de un 3.50-3.75% los siguientes meses, antes de retomar su ciclo de recortes, según datos de la herramienta FedWatch de CME.

* El peso cotizaba en 17.2169 unidades en la recta final de los negocios, con una depreciación de un 0.16%, a medida que el dólar estadounidense se fortaleció, debido también a la preocupación por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

* En todo febrero, el peso acumuló un retorno cercano al 1.35%.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un marginal 0.05% a 71,427.59 puntos, según datos preliminares de cierre, después de haber operado parte del día en terreno negativo, en la última jornada de la temporada local de resultados corporativos del cuarto trimestre.

* La bolsa sumó un rendimiento del 5.66% en todo el mes.

* Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaron las alzas del viernes, con un 5.21% más a 1,096.30 pesos, seguidos por los del conglomerado Grupo Carso, que sumaron un 3.74% a 134.93 pesos.

* Por el contrario los papeles de Grupo Televisa cayeron un 6.75% a 10.23 pesos, después de que reportó en la víspera una pérdida trimestral. Sus ejecutivos anunciaron el viernes la cancelación de un dividendo este año.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió tres puntos base a un 8.73%, en cambio la tasa a 20 años descendió dos, a un 9.11%. (Reporte de Noé Torres)