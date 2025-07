Pete Alonso y Kyle Schwarber no participarán en el Derby de Jonrones

El toletero de los Mets de Nueva York y dos veces ganador del Derby de Jonrones Pete Alonso dijo que no participará en esta edición, lo mismo que el bateador designado de Filadelfia, Kyle Schwarber.

El derby se llevará a cabo el próximo lunes, la noche previa al Juego de Estrellas, en el Truist Park en Atlanta. Ambos informaron a los periodistas de su decisión el domingo.

Los bateadores que hasta ahora se han comprometido con el evento son el jardinero de los Nacionales James Wood, el jardinero de los Bravos Ronald Acuña Jr. y el catcher de los Marineros Cal Raleigh.

Alonso fue nombrado reserva de la Liga Nacional para el Juego de Estrellas en una temporada en la que ha conectado 20 jonrones. Ganó el Derby en 2019 y 2021, después de que no se celebró en 2020 debido a la pandemia de COVID-19.

"No necesariamente me siento llamado este año a hacerlo. Me encanta el evento. Es un evento increíble. Simplemente no me sentí realmente motivado para hacerlo este año", dijo Alonso en citas recuperadas por MLB.com. "Simplemente pensé que me tomaría un descanso, usaría el descanso para recuperarme y volvería a ello, ayudaría al equipo a ganar en la segunda mitad".

Aunque no estará este año, Schwarber dejó abierta la posibilidad de participar la próxima temporada cuando el Juego de Estrellas se celebre en Filadelfia. Schwarber tiene 27 jonrones esta temporada al haber sido seleccionado para su tercer equipo de Estrellas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.