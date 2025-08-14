Petición UE a Israel: “Frenen plan de asentamientos E1”

"La UE insiste en su llamado a Israel para que detenga la construcción de asentamientos. La política israelí de asentamientos, que incluye demoliciones, desplazamientos forzados, desalojos y confiscación de viviendas, debe cesar.

Junto con la violencia de los colonos y las operaciones militares en curso, estas decisiones unilaterales agravan una situación ya de por sí tensa en el terreno y socavan aún más cualquier posibilidad de paz. La UE insta a Israel a que desista de esta decisión, y subraya sus profundas implicaciones y la necesidad de considerar medidas para proteger la viabilidad de la solución de dos Estados", concluye la alta funcionaria europea. (ANSA).