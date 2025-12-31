Peticiones semanales de subsidio por desempleo de EEUU caen a mínimo de un mes

31 dic (Reuters) - El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo cayó inesperadamente la semana pasada al nivel más bajo en un mes, pero es probable que la tasa de desocupación se haya mantenido alta en diciembre por la atonía de la contratación.

Las peticiones iniciales de subsidios estatales por desempleo cayeron 16.000, a 199.000 según cifras ajustadas por estacionalidad, en la semana que finalizó el 27 de diciembre, informó el miércoles el Departamento de Trabajo.

Los economistas consultados por Reuters habían previsto 220.000 solicitudes para la última semana. El informe se publicó un día antes debido a la festividad de Año Nuevo.

Las solicitudes han sido volátiles en las últimas semanas debido a las dificultades para ajustar los datos a las fluctuaciones estacionales antes de las fiestas de fin de año. El mercado laboral sigue estancado en lo que los economistas y responsables a cargo de la política monetaria describen como un modo de "no contratar, no despedir".

Aunque la economía sigue resistiendo, y el Producto Interno Bruto aumentó en el tercer trimestre a su ritmo más rápido en dos años, el mercado laboral está prácticamente estancado. Según los economistas, la oferta y la demanda de mano de obra se han visto afectadas por los aranceles a la importación y las medidas contra la inmigración.

El número de personas que reciben subsidios de desempleo tras una semana inicial de ayuda, un indicador de la contratación, bajó 47.000, a 1,866 millones, según cifras ajustadas por estacionalidad, durante la semana que finalizó el 20 de diciembre, mostró el informe de solicitudes.

Aunque lejos de su máximo reciente, las peticiones continuas son superiores a las del año pasado por estas fechas, y el alto nivel coincide con una encuesta realizada la semana pasada por el Conference Board, según la cual la percepción de los consumidores sobre el mercado laboral se deterioró este mes hasta niveles registrados por última vez a principios de 2021.

En noviembre, la tasa de desempleo aumentó hasta el 4,6%, el nivel más alto en cuatro años, aunque parte del aumento se debió a factores técnicos relacionados con el cierre del Gobierno durante 43 días.

Un rastreador de la tasa de desempleo del Banco de la Reserva Federal de Chicago sugiere que se mantuvo sin cambios en diciembre en el 4,6%, que es el más alto en más de cuatro años. El Departamento de Trabajo publicará las cifras de empleo de diciembre el 9 de enero.

El cierre del Gobierno, de una duración récord, impidió recopilar datos sobre la tasa de desempleo de octubre.

La Reserva Federal recortó este mes su tasa de interés de referencia a un día otros 25 puntos básicos, a entre el 3,50% y el 3,75%, pero señaló que era improbable que los costos de los préstamos bajaran a corto plazo, mientras los responsables a cargo de la política monetaria esperan que se aclare la dirección del mercado laboral y la inflación. (Reporte de Dan Burns; reporte adicional de Lucia Mutikani. Editado en Español por Ricardo Figueroa)