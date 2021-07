Petkovic: "Queremos pasar, aunque nos enfrentemos a una de las favoritas"

El seleccionador de f√ļtbol de Suiza, Vladimir Petkovic, expres√≥ la ambici√≥n de lograr este viernes la clasificaci√≥n para las semifinales de la Eurocopa de 2020, aunque, seg√ļn √©l, se enfrenten a una de las "favoritas" como Espa√Īa, y a pesar de la baja de su capit√°n, Granit Xhaka.

"Tenemos que tener hambre para pasar a la siguiente ronda. A partir de este momento no puedo decir que est√© satisfecho, porque para m√≠ el siguiente paso es siempre el m√°s importante. Queremos pasar a la siguiente ronda, aunque nos enfrentemos a una de los favoritas, Espa√Īa", dijo en rueda de prensa.

Vladimir Petkovic no ocult√≥ que echar√°n "mucho de menos" a Xhaka, pero dijo que ha pedido a sus jugadores que den "un poco m√°s" para derrotar a los de Luis Enrique. "Cuando falta un jugador tan influyente como Xhaka significa que cada jugador en el campo tiene que dar un diez por ciento m√°s. Tienen que correr, ser combativos, y estoy convencido de que lo veremos ma√Īana .Queremos clasificarnos, con todo el respeto por nuestro rival", apunt√≥.

"Es lo mismo que el partido contra Francia. Celebramos lo que hicimos contra Francia, pero ahora es el momento de pasar p√°gina, de crear nuevas emociones. Tenemos que creer y mostrar la voluntad de que queremos clasificarnos ma√Īana", coment√≥.

El seleccionador del conjunto helvético definió a 'la Roja' como un equipo "técnico" y "trabajador" y al que conocen por haberse enfrentado en la Liga de Naciones. "Son favoritos, pero queremos conseguir nuestros objetivos y seguir avanzando", insistió.

Shaqiri: "no solo defendemos"

Por su parte, el delantero de Suiza Xherdan Shaqiri defendi√≥ el estilo de juego de su selecci√≥n. "Hemos demostrado que no s√≥lo defendemos. Como demostramos contra Francia, podemos marcar m√°s de un gol. Queremos mostrar nuestro estilo de f√ļtbol al 100%, si lo hacemos todo es posible", dese√≥.

"Me preparar√© como lo hago para cada partido. Nunca cambio la rutina, aunque lleve el brazalete de capit√°n. Estoy muy orgulloso de liderar al equipo en un partido tan importante, y quiero mostrar mis habilidades en el campo y ayudar al equipo", a√Īadi√≥.

Record√≥ que el de octavos contra Francia, a la que derrotaron en la tanda de penaltis, fue un "partido duro". "Para m√≠ no fue f√°cil, aunque tuve algunos momentos buenos. Ayud√© mucho en defensa, y eso fue importante para el equipo. Intentar√© darlo todo por el equipo contra Espa√Īa, pero no significa que tenga un mal partido si no marco o doy una asistencia", indic√≥.

Europa Press