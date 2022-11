Petro aboga por cambio en política mundial de drogas para prevenir conflicto en Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, abogó este viernes por un cambio en la política mundial de drogas y en avanzar hacia una economía sin energías fósiles para prevenir los conflictos en América Latina, especialmente Colombia y Venezuela.

Durante la sesión de apertura del Foro de París sobre la Paz, Petro aseguró que "dos decisiones mundiales" condenaron a su región "a ser un lugar de muerte, de fosas comunes, de cementerios, de desangre, de destrucción".

"La región más violenta del mundo hoy no es Ucrania, no es el Medio Oriente, no es Irak, no es Libia, la región más violenta del mundo está en América", aseguró el mandatario, en referencia a las "rutas clandestinizadas del transporte de la cocaína".

"Ciudad y país por donde pasa va dejando un reguero de sangre que se cuenta por centenares de miles", para quien "la guerra contra las drogas ha fracasado y no ha traído sino muerte y una muerte mayor que las guerras en el siglo XXI".

Petro abogó así por usar los fondos utilizados en esta guerra contra las drogas a "la prevención del consumo, como se ha hecho con la nicotina".

El primer presidente de izquierda de Colombia llamó a los dirigentes mundiales a un "cambio en la política antidrogas" y a asumir "con valentía la conducción de la sociedad hacia la economía descarbonizada".

"Si no lo hacemos nosotros, lo hará la humanidad sin nosotros", agregó Petro, quien ya expuso su visión sobre la lucha contra el cambio climático en la conferencia mundial COP27 de Egipto y que, en su opinión, pasa por un cambio de sistema y no sólo por una transformación tecnológica.

En este sentido, puso a una Venezuela "bloqueada" como ejemplo. "La presión sobre Venezuela que sufre de una polarización política y de una inestabilidad democrática indudable tiene que ver con el petróleo que está en el subsuelo", aseguró.

Venezuela es una de las protagonistas de la quinta edición del Foro, donde se espera una discusión privada entre enviados del gobierno y la oposición venezolanos para intentar relanzar el proceso de México, congelado desde 2021.

El presidente del Foro, Pascal Lamy, indicó a la AFP que Petro, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su par argentino, Alberto Fernández, deben lanzar esa discusión en París, prevista en la tarde, sin dar más detalles.

Tjc/an

AFP