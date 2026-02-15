Petro acepta propuesta de rebeldes de crear comisión que investigue posibles lazos con narcotráfico

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro indicó el domingo que aceptará una propuesta del mayor grupo rebelde que aún permanece activo en el país para permitir que una comisión independiente investigue los presuntos vínculos del grupo con el narcotráfico.

La propuesta se hizo en un video publicado el 20 de enero por Antonio García, el jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En el video, García afirmó que, si bien los rebeldes imponen un impuesto a los comerciantes de cocaína, no operan rutas de narcotráfico ni laboratorios de cocaína.

"El ELN no tiene que ver nada con el narcotráfico", aseveró en el video García, que desafió al gobierno a permitir que una comisión independiente verifique las afirmaciones del grupo.

En un mensaje en X el domingo, Petro indicó que aceptará la propuesta y añadió que el grupo que verifique las afirmaciones de los rebeldes debería ser “debe ser científico e independiente a gobiernos” y que deberá entregar sus conclusiones a Naciones Unidas. Petro también instó a los rebeldes a respaldar los esfuerzos para reemplazar los cultivos de coca en la región nororiental del Catatumbo.

El presidente de Colombia ha acusado durante mucho tiempo a los rebeldes de lucrarse del narcotráfico, y ha calificado a su dirigencia como “traquetos (narcotraficantes) vestidos de revolucionarios”.

La presunta relación del grupo con el narcotráfico fue uno de los temas que impidieron que las conversaciones de paz avanzaran en los dos primeros años del gobierno de Petro.

Las conversaciones de paz entre ambas partes finalmente se rompieron el año pasado después que el ELN emprendiera una ofensiva en el Catatumbo en la que decenas de personas murieron y más de 50.000 se vieron obligadas a huir de sus hogares.

El ELN señaló en enero que le gustaría trabajar con el gobierno en un “acuerdo nacional” que permita reanudar las negociaciones.

Pero Petro ha dicho que sólo reanudará las conversaciones con el grupo cuando abandone el narcotráfico.

El ELN fue fundado a comienzos de la década de 1960 y cuenta con aproximadamente 5.000 combatientes en Colombia y en la vecina Venezuela.

El control del ELN sobre comunidades rurales a lo largo de la frontera de Colombia con Venezuela ha aumentado en los últimos años, a medida que llena un vacío de poder dejado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo rebelde que se desmovilizó en 2017 tras firmar un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia.

Funcionarios colombianos dijeron en enero que, en una llamada con el presidente Donald Trump, discutieron la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el ELN con la ayuda del ejército de Estados Unidos.

