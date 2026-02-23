Petro admite que empresa colombiana cargó petrolero interceptado por EE. UU. pero niega irregularidades

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconoció el domingo que una "empresa privada" de su país cargó con petróleo el buque "Ocean Mariner", que según reportes periodísticos zarpó de costas colombianas y fue interceptado por la guardia costera de Estados Unidos en el Caribe

El presidente estadounidense Donald Trump firmó el 28 de enero una orden ejecutiva en la que amenaza con imponer aranceles a los países que le vendan crudo a Cuba

El "Ocean Mariner" es uno de los pocos tanqueros que llegaron a la isla tras el cese de operaciones de buques desde Venezuela. Su último arribo, cargado con petróleo mexicano, fue a comienzos de enero

Tras dejar Cuba, el buque llegó a finales de ese mes a Colombia y se estacionó en un puerto cercano a Barranquilla (norte). Allí fue cargado con petróleo nuevamente con rumbo a República Dominicana, según una investigación del diario estadounidense The New York Times con base en datos de rastreadores marítimos

El medio colombiano El Tiempo reportó que la transacción se pactó por $6,9 millones de dólares y que el carguero fue inspeccionado por las autoridades aduaneras antes de su partida

"No hay ninguna irregularidad colombiana ni pública ni privada", dijo Petro en la red social X el domingo al citar el reportaje de El Tiempo

"Quien carga el buque es una empresa privada" y el destino informado del barco era República Dominicana, agregó el mandatario izquierdista

Frente a costas dominicanas, el barco se desvió y tomó un curso cercano a Cuba en dos ocasiones. En ambas, la Guardia Costera estadounidense interceptó al tanquero y lo escoltó, primero de regreso a República Dominicana y la segunda vez a las Bahamas, según The New York Times

"No hay delito en el transporte libre de petróleo en el Caribe", dijo Petro más temprano en otra publicación en la que conminó a Estados Unidos "a cambiar su política hacia Cuba

El mandatario colombiano se reunió con Trump en la Casa Blanca, a inicios de este mes, en una cita amistosa en la que limaron asperezas que se venían acumulando desde el año pasado

Cuba está al borde de una crisis humanitaria, según analistas, tras la suspensión del suministro de petróleo venezolano y las fuertes presiones del presidente estadounidense Donald Trump

Trump redobló la presión contra la isla luego de los bombardeos estadounidenses en Venezuela que terminaron con la captura del presidente Nicolás Maduro en enero